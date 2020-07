Wenig attraktiv

Matthias Balk/dpa Pure Plackerei: Bauarbeiter malochen während einer nächtlichen Vollsperrung auf der Autobahn »A 100« in Berlin (20.7.2015)

Es gibt ihn natürlich: den Zusammenhang zwischen Fachkräftemangel und Arbeitsbedingungen. Im Bauhauptgewerbe etwa. Belege dafür hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Montag in einer neuen Studie veröffentlicht: in der Reihe »DGB-Index ›Gute Arbeit. Kompakt‹« unter dem Titel »Fachkräfteengpass am Bau. Welche Rolle spielen die Arbeitsbedingungen?«

Es handelt sich dabei um eine Langzeitstudie. Für die Ergebnisse der Untersuchung wurden über fünf Jahre lang Fachkräfte im Tief- und Straßenbau befragt. Die Bundesagentur für Arbeit qualifizierte diese Branchenberufe, wozu auch der Brunnen-, Kanal und Tunnelbau zählen, kürzlich als sogenannte Engpassberufe. Das bedeutet, Betriebe können offene Stellen zeitlich nur verzögert oder gar nicht besetzen.

Das zentrale Ergebnis der Studie gleich vorneweg: 69 Prozent der befragten Fachkräfte im Tief- und Straßenbau gehen davon aus, ihre Tätigkeit nicht bis zum Rentenalter ausüben zu können. Benjamin Wodrich, Gewerkschaftssekretär des IG-BAU-Bezirks Berlin-Brandenburg, bestätigte am Dienstag den Studienbefund gegenüber jW. »Die wenigsten Kollegen erreichen auf dem Bau ihr gesetzliches Renteneintrittsalter.« Die Gründe für die Jobaufgabe liegen auf der Hand: physische Belastung, lange Anfahrtswege zur Baustelle, schlechte Einkommenssituation und damit verbundene niedrige Rentenbezüge.

Die Studiendaten konkret: 58 Prozent aller Befragten klagen über häufige körperliche Anstrengung bei der Arbeit. Im branchenübergreifenden Durchschnitt hingegen sind es nur 30 Prozent. 56 Prozent der auf dem Bau Beschäftigten bewerten ihr Einkommen als nicht leistungsgerecht – gegenüber 46 Prozent in der Gesamtwirtschaft.

Die Studie besagt aber auch folgendes: Acht von zehn Arbeitern im Bauhauptgewerbe betrachten die eigene Tätigkeit als besonders sinnhaft. Auf diesen Produzentenstolz verwies die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) in einer am Montag verbreiteten Stellungnahme. »Die Arbeit auf dem Bau ist nicht per se unattraktiv«, wird Bundesvorstandsmitglied Carsten Burckhardt in der Pressemitteilung zitiert. »Am Ende des Tages«, so der Gewerkschafter, »können Bauarbeiter sehen, was sie geschaffen haben.« Fachwissen und Teamworkfähigkeiten, das sind Kompetenzen, die die Arbeit auf den Baustellen kennzeichnen. Burckhardt kritisiert die nicht ausreichende Würdigung der Malocher: »Wer ein um ein Fünftel geringeres Einkommen als in der Industrie hat, überlegt sich schnell, die Branche zu wechseln«. Der »Facharbeiter-Schwund« sei demnach vor allem hausgemacht, ein Gegensteuern aber möglich, meinte Burckhardt.

Das Fazit der Studie: An zwei Stellschrauben muss gedreht werden, damit »die Attraktivität der Berufe für potentielle Beschäftigte und Auszubildende erhöht werden kann«. Das heißt: rauf mit dem Lohnniveau, runter mit der körperlichen Belastung.

Forderungen, die die IG BAU auf dem Zettel hat. In der aktuellen Tarifrunde verlangt die Gewerkschaft unter anderem ein deutliches Einkommensplus sowie eine Entschädigung für die Wegezeiten zu den Baustellen. Ergebnisse gibt es noch nicht. Im Gegenteil. Am 25. Juni verkündete die IG BAU den Abbruch der Verhandlungen für die rund 850.000 Beschäftigten, denn die Unternehmerverbände hatten kein Angebot vorgelegt. »Den Arbeitgebern geht es offenbar nicht mehr um Inhalte, sondern sie erwarten von der IG BAU eine Unterwerfung«, empörte sich Burckhardt nach den ergebnislosen Verhandlungsrunden. Ende August ist mit der Schlichtung zu rechnen.

Fraglich, ob ein neuer Tarifvertrag überhaupt zu einer Art Trendumkehr beim Fachkräftemangel beitragen wird. Gewerkschafter Wodrich: »Wir haben vor allem mit Tarifflucht zu kämpfen, über 90 Prozent der Bauarbeiter in Berlin malochen in nicht tarifgebundenen Betrieben.«