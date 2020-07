Washington macht ernst

Hintergrund: Probleme beim Pipelinebau

Obwohl Russland inzwischen eine ganze Flottille von Schiffen in der Ostsee zusammengezogen hat, um »Nord ­Stream 2« in eigener Regie fertigzustellen, sind die Bauarbeiten derzeit ins Stocken geraten. Vor dem Hafen von Mukran auf Rügen liegen gleich zwei russische Rohrverlegeschiffe, die »Akademik Tscherski« und die »Fortuna«. Zwei Versorgungsschiffe sind in den letzten Wochen ebenfalls in die Ostsee beordert worden, auch sie mussten von der russischen Pazifikküste herangeholt werden und wurden auf ihrer Fahrt um Asien, Afrika und Europa von Schiffen der russischen Marine eskortiert.

Trotzdem tut sich auf der maritimen Baustelle einstweilen nichts oder nur wenig. Die Moskauer Zeitung Kommersant erklärte dies in einem Anfang Juli erschienenen Beitrag damit, dass mit »Tscherski« und »Fortuna« sozusagen ein Blinder und ein Lahmer zusammengespannt worden seien. Die »Tscherski« sei in der Lage, Rohre in relativ tiefem Wasser zu verlegen, aber nicht, Rohre mit dem erforderlichen großen Durchmesser zu verschweißen. An Bord der »Fortuna« seien dagegen zwar die Schweißarbeiten möglich, nicht jedoch die Verlegung in größerer Tiefe. Die Schiffe müssten daher im Tandem arbeiten, was die Verlegegeschwindigkeit ohnehin reduzieren würde. Allgemein wird geschätzt, dass etwa zwei bis drei Monate erforderlich wären, um die Leitung ganz zu verlegen.

Allerdings gibt es noch ein Problem administrativer Natur. Dänemark, in dessen Wirtschaftszone die verbliebene Pipelinelücke liegt, hat in seinem Genehmigungsbescheid die Auflage gemacht, dass die in seinen Gewässern arbeitenden Schiffe mit einem »dynamischen Positionierungssystem« ausgestattet sein müssten. Das ist eine aufwendige Konstruktion unter dem eigentlichen Schiffsrumpf, die ermöglicht, bei schwachem bis mäßigem Seegang die Position des Schiffes zu halten, auch ohne dass Anker geworfen werden müssen. Die dänischen Behörden haben diese Auflage unter anderem damit begründet, dass auf dem Meeresgrund vor der Insel Bornholm noch große Mengen deutscher Giftgasgranaten lägen, die die Sowjetarmee 1945 erbeutet und dort versenkt habe. Sie könnten beim Ankerwerfen beschädigt werden, so die Befürchtung.

Die »Tscherski« hat dieses Positionierungssystem, die »Fortuna« hingegen offenbar nicht. Deshalb haben die Betreiber jetzt bei Dänemark eine Ausnahmegenehmigung beantragt, doch Anker werfen zu dürfen. Damit läuft die Zeit, bis zum 1. Oktober die neuen US-Sanktionen in Kraft treten und in der man Fakten hätte schaffen können, weiter davon. (rl)