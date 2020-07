»Ein Gesetz zur Vorbereitung der Kolonisierung«

Wolfgang Kumm/dpa Parlament mit Abwicklungsauftrag: Die Volkskammer der DDR im Juli 1990

Als Kanzler Helmut Kohl, CDU im Dezember 1989 bei Ihnen in Dresden war, wehten nicht nur der Mantel der Geschichte und viele aus dem Westen mitgebrachte Deutschlandfahnen, sondern auch Weiß-Grün: Sachsens Landesfarben, 1815 eingeführt und in der DDR fast vergessen. Schwante Ihnen da was?

Na ja, dass sich die Dresdner immer als Sachsen verstanden, war mir als 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung nicht verborgen geblieben. Aber dass diese regionale Identität derart tief wurzelte und nun wieder massiv zum Vorschein kam, überraschte dann doch.

Sie waren zu jenem Zeitpunkt Ministerpräsident der DDR, die aus 14 Bezirken und der Hauptstadt Berlin bestand. War die Wiederherstellung der Länder bereits ein Thema?

Wir sollten uns daran erinnern, dass es auf dem Territorium der DDR bis 1952 eben diese fünf Länder gab. Und neben der Volkskammer existierte eine Länderkammer. Ich saß damals als Abgeordneter im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, in Schwerin. Nach der II. Parteikonferenz der SED, die den Aufbau der Grundlagen des Sozialismus beschloss, erfolgte eine Verwaltungsreform, wobei die Sowjetunion mit ihren Rajons Vorbild war. So wurden aus fünf Ländern fünfzehn Bezirke – was allerdings eine Verdreifachung des Verwaltungspersonals bedeutete. Und da es bei uns eine Parallelstruktur zur Verwaltungsgliederung in der Partei gab, kann man sich vorstellen, was seinerzeit für ein Personalmangel entstand.

Wie hat man diese Neustrukturierung begründet?

Mit einer höheren Wirksamkeit der Verwaltung, mit Bürgernähe und kurzen Dienstwegen. Aber vorrangig ging es um die zentralistische Durchsetzung von Beschlüssen – wogegen auch nichts zu sagen ist. Wir kennen die Probleme, die sich aus dem Föderalismus ergeben. Außerdem wurde jedem Bezirk ein bestimmter ökonomischer Schwerpunkt zugewiesen: Es gab zum Beispiel den Energiebezirk Cottbus, den Schiffbaubezirk Rostock – deshalb wurde Wismar mit seiner Mathias-Thesen-Werft auch dem neuen Bezirk Schwerin »weggenommen«, was wir Abgeordneten kritisierten. Die Verwaltungsreform diente also auch einer ökonomisch sinnvollen Strategie zur Entwicklung des ganzen Landes.

Am 22. Juli 1990 beschloss die Volkskammer das Ländereinführungsgesetz, nachdem die Regierung de Maizière bereits am 31. Mai die Bezirke aufgelöst hatte. Folgte man damit den Vorgaben aus dem Westen?

Ja und nein. Wir hatten im Dezember 1989 in meiner Verantwortung eine Kommission zur Verwaltungsreform eingerichtet, wobei wir zunächst nicht an die Auflösung der Bezirke und die Bildung von Ländern gedacht hatten. Das wurde erst Thema, als die Nachfolgeregierung Kurs auf die Übergabe der DDR nahm. Da sich abzeichnete, dass dies keine gleichberechtigte Vereinigung, sondern ein Beitritt sein würde, musste bereits vorher zumindest die Verwaltungsstruktur so wie die im Westen sein. Außerdem sollten wir nicht vergessen: Damit wurde die vollständige administrative Übernahme durch die BRD vorbereitet. Die kompletten Länderverwaltungen und das politische Personal kamen im Herbst aus dem Westen, weshalb der Begriff »Kolonisierung« nicht falsch war. Und diese so zusammengesetzten Verwaltungen dominieren noch immer dort, haben also unverändert das Sagen.

Ich fand in einem damaligen Zentralorgan einen Leserbrief eines Münchners, der statt dieser fünf Länder zwei vorschlug: ein nördliches mit Mecklenburg, Brandenburg und Berlin, ein südliches mit Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Er begründete die Absage an sechs Länder mit den »überflüssigen Kosten« und der geringen wirtschaftlichen Kraft. Der Appell hat nicht gefruchtet.

Nein. Aber natürlich hatte er recht. Nicht grundlos hat es in den letzten dreißig Jahren gelegentlich Vorstöße gegeben, Bundesländer zusammenzulegen. Aber sie sind alle gescheitert – wie letztlich die deutsche Einheit insgesamt. Sechzehn Landesfürsten samt Hofstaat mit allem, was daran hängt, verzichten nicht freiwillig auf ihre Pfründe.

Mit anderen Worten: Bei der Verwaltungsorganisation geht es auch immer um Pfründe, Status und Geschäft.

Natürlich – solange jedenfalls, wie die Gesellschaft kapitalistisch ist. Egal, welcher Landesvater regiert.