Nachschlag: Hoffen und bangen

David Young/dpa Am Ende des Braunkohletagebaus führt kein Weg vorbei: Proteste gegen die Umweltzerstörung in Garzweiler (26.6.2020)

Das Ende der Verstromung von (Braun-)Kohle in der Bundesrepublik liegt wegen des Entgegenkommens der Bundesregierung gegenüber den Profiteuren noch in weiter Ferne. Der derzeit für das Jahr 2038 geplante endgültige Ausstieg erfüllt jedoch vor allem die Beschäftigten seit Verabschiedung entsprechender Gesetze mit Sorge. Wohin mit den Leuten, deren Familien seit Generationen ihr Einkommen von den Kohlekonzernen beziehen?

Die ungewisse Zukunft im Westen wie im Osten der BRD sowie die anhaltenden sozialen Kämpfe in diesem Zusammenhang waren am Sonntag abend im täglichen »Hintergrund« des Deutschlandfunks Thema. Unter den Kraftwerksbeschäftigten hoffen die einen für ein ausreichendes Auskommen auf die Verhandlungsstärke ihrer Gewerkschaft. Andere träumen von einem strukturellen Wandel hin zu nachhaltiger Energiegewinnung und deutlich verbesserter Mobilität in Regionen, die ohne Kohle über kaum nennenswerte Industrien verfügen. (mb)