Zwei Löwinnen

Die britische Schauspielerin Tilda Swinton und die Hongkonger Regisseurin Ann Hui erhalten bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig die Goldenen Löwen für ihre Lebenswerke. Swinton (59) spielte in Filmen wie »Orlando«, »Burn After Reading« und »Only Lovers Left Alive«. Die Chinesin Hui (73) ist für Werke wie »Boat People« und »Our Time Will Come« bekannt.(dpa/jW)