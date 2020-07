Guglielmo Mangiapane/REUTERS Erinnerung hochhalten: Banner der Mafiajäger Falcone und Borsellino hängen von einer Fähre

Italien gedachte am Sonntag des am 19. Juli 1992 von der Mafia ermordeten Richters Paolo Borsellino. Borsellino war, zusammen mit dem Männern seiner Eskorte, in der Via Mariano D’Amelio in Palermo vor dem Haus seiner Mutter durch eine ferngezündete Bombe getötet worden, weil er die Arbeit des Mafiajägers Giovanni Falcone fortgesetzt hatte, der am 23. Mai 1992 ebenfalls von der Verbrecherorganisation umgebracht worden war.

In Palermo fanden anlässlich des Jahrestags an Gedenkorten Kranzniederlegungen und in Museen Veranstaltungen statt. Im Biondo-Stabile-Theater lasen Schauspieler aus Werken, die dem Antimafiakämpfer gewidmet sind. Bildungsministerin Lucia Azzolina unterstrich, die Erinnerung an den mutigen Widerstand von Borsellino und Falcone sei vor allem unter jungen Menschen wachzuhalten.

Die beiden unerschrockenen Juristen sind Ikonen des Widerstandes gegen die Verbrecherorganisation. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte sie zum Todestag Falcones »leuchtende Beispiele, die im Kampf gegen das organisierte Verbrechen gefallen sind«, genannt. Mattarellas persönliche Geschichte erinnert auch an die so häufig zu findende Verknüpfung von Mafia und Faschismus: Sein Bruder Piersanti Mattarella war als Regierungschef auf Sizilien am 6. Januar 1980 von dieser Verbrecherclique ermordet worden, nachdem er mit Kommunisten zusammengearbeitet hatte.

Mit den Morden an Falcone und Borsellino wollte die Mafia die Fortsetzung der sogenannten Maxiprozesse der 1980er Jahre verhindern, bei denen am 16. Dezember 1987 insgesamt 346 Angeklagte zu zusammengerechnet 2.665 Jahren Haft verurteilt worden waren. Dabei erhielten 19 Mafiabosse lebenslange Haftstrafen, etwa Spitzenleute wie Salvatore Riina und Bernardo Provenzano, die beim Prozess abwesend waren. Falcone und Borsellino hatten das Geflecht der Mafia mit der Democrazia Cristiana (DC), der Wirtschaft, der Politik und den Geheimdiensten und mit den Faschisten aufgedeckt. Ihre Ermittlungen dienten dem Staatsanwalt von Palermo, Gian Carlo Caselli, am 27. März 1993 zur Anklage gegen den mehrmaligen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti wegen Komplizenschaft mit der Mafia. In einem zweiten Prozess gegen ihn in Perugia ging es um Anstiftung zum Mord an dem Herausgeber des Osservatore politico im März 1979, Carmine »Mino« Pecorelli, der die Rolle Andreottis an der Spitze der faschistischen Putschloge »Propaganda Due« (P2) bei der Ermordung des DC-Führers Aldo Moro im Mai 1978 enthüllen wollte. In Palermo kam ans Licht, dass die Mafia auf Betreiben Andreottis der DC in Süditalien jahrzehntelang Wählerstimmen beschafft hatte, wofür den Mafiosi als Gegenleistung Straffreiheit garantiert worden war.

Dass die Mafia überleben konnte, verdankt sie wohl auch Silvio Berlusconi, dem Mitglied im Dreierdirektorium der P2, der Schaltzentrale im Geflecht von Faschismus, Mafia und Machtzentren des Staates. Berlusconi wurde 1994 Premier einer »schwarzen Regierung« aus seiner Forza Italia (FI), den Neofaschisten des Movimento Sociale Italiano (MSI) und Lega-Rassisten, er hielt diese Position mit Unterbrechungen bis 2011 und wurde neuer Schutzpatron der »ehrenwerten Gesellschaft«. Alle Ermittlungen und Prozesse gegen ihn wegen Komplizenschaft verliefen bisher ergebnislos. Sein Land- und Forstwirtschaftsminister Giovanni Alemanno, ein führender Faschist der aus dem MSI hervorgegangenen Alleanza Nazionale (AN), war von 2008 bis 2013 Bürgermeister von Rom und wurde beschuldigt, mit 46 Komplizen der Verwaltung und des Parlaments der Stadt den Clan »Mafia Capitale« gebildet zu haben.

Der aktuelle Vorsitzende der Antimafiakommission, Nicola Morra, mahnte zum Jahrestag, dass noch immer »nicht alle Ebenen der Beteiligung an den Massakern vollständig« aufgeklärt seien. So etwa gebe es die Aussage des Mafiabosses Gioacchino La Barbera, dass der italienische Geheimdienst Sisde am Mord an Falcone beteiligt gewesen sei. Barbera hatte am 23. Mai 1992 auf der Autobahn A 29 nahe der Ortschaft Capaci das Signal zur Zündung der 500-Kilo-Bombe gegeben, die den Mafiaermittler, seine Frau und drei Leibwächter tötete.