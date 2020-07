»Schariapolizei«: Urteil rechtskräftig

Wuppertal/Karlsruhe. Die Verurteilung von sieben Teilnehmern und Helfern der sogenannten Schariapolizei in Wuppertal ist rechtskräftig. Die Revisionen der Angeklagten gegen das Urteil seien verworfen worden, erklärte der Bundesgerichtshof am Montag in Karlsruhe. Die Männer waren im Mai 2019 vom Landgericht Wuppertal wegen Verstoßes gegen das Uniformverbot zu Strafen zwischen 300 und 1.800 Euro verurteilt worden. Im September 2014 hatten Islamisten in Wuppertal an einem nächtlichen Rundgang teilgenommen, um Muslime davon abzuhalten, Spielhallen, Bordelle oder Gaststätten aufzusuchen sowie Alkohol zu trinken. Dabei trugen einige von ihnen eine Weste, die auf der Rückseite die Aufschrift »Shariah Police« hatte. (dpa/jW)