Folgen »unregulierter Feier«

-/Hit Radio FFH/dpa Lädierte Bushaltestelle und umgefallene Mülltonnen vor der Alten Oper in Frankfurt am Main

Bundesweit für Aufregung gesorgt haben die Ausschreitungen und Flaschenwürfe auf Polizisten in der Nacht zum Sonntag auf dem Opernplatz in Frankfurt am Main. Fünf verletzte Beamte und rund 40 Festgenommene – überwiegend junge Männer und, soweit bekannt, vordergründig unpolitisches Partyvolk – wurden gezählt. Insgesamt sollen 500 bis 800 Feiernde auf dem Platz gewesen sein, als die Situation aus Gründen, die im Polizeibericht nebulös klingen, eskalierte. Warum sich gegen drei Uhr morgens am Brunnen des Opernplatzes »eine größere Schlägerei« mit 25 bis 30 Beteiligten entwickelte, bleibt für Außenstehende unklar. Die Beamten wollten nach Polizeiangaben den Streit schlichten und einer »offenkundig verletzten« Person helfen, als sie »unvermittelt und massiv mit Flaschen beworfen« worden seien. Die etwa 500 bis 800 Anwesenden hätten gejubelt, wenn eine Flasche die Beamten getroffen habe, hieß es.

Als Konsequenz sprach die Stadt am Montag ein nächtliches Betretungsverbot für den Opernplatz aus, das freitags und samstags ab 24 Uhr gelten soll. Ab ein Uhr solle der Platz dann vollständig gesperrt werden, sagte Sicherheitsdezernent Markus Frank am Montag laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP. Ziel sei, Menschen von außerhalb zu signalisieren, dass es sich nicht lohne, in die Stadt zu kommen. Neben der Sperrung des Platzes solle es auch verstärkte Kontrollen in der näheren Umgebung geben. Von den 39 Tatverdächtigen seien laut Polizei 29 von außerhalb nach Frankfurt gekommen. Gegen die Verdächtigen – 38 Männer und nur eine Frau – laufen Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs, Körperverletzung und versuchter Körperverletzung. Die Tatverdächtigen seien »überwiegend polizeilich bekannt«, erklärte der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill. Sie seien bereits wegen ähnlicher Delikte wie am Wochenende sowie wegen Diebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz registriert. Die Tatverdächtigen seien zwischen 17 und 23 Jahre alt und hätten überwiegend einen Migrationshintergrund. Dazu zitierte die Bild am Montag ausgiebig Thomas Mohr vom Landesvorstand der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Baden-Württemberg unter der Überschrift »Junge Männer, die Integration nicht wollen«.

Der Frankfurter Polizeipräsident machte außerdem eine negative Stimmung gegenüber der Polizei, die sich in den letzten Wochen entwickelt habe, verantwortlich. Er glaube, die Situation habe »mit mehreren pauschalen Vorwurfslagen« zu tun, sagte Bereswill am Montag dem Sender hr-Info.

Nach Berichten in lokalen und regionalen Medien hatte es in den vergangenen Wochen in der Stadt gebrodelt: Obdachlose und Suchtkranke im Bahnhofsviertel – Menschen, die unabhängig von ihrer deutschen oder nichtdeutschen Herkunft teils auch unfreiwillig nicht in die Gesellschaft integriert sind – litten besonders unter dem Coronashutdown, weil Hilfsangebote nicht oder nur eingeschränkt verfügbar seien. Jugendliche, die auf der Kippe zu diesem Milieu stünden, aber auch junge »Normalos« vermissten unterdessen Klubs und Freizeitangebote. Der Opernplatz unweit vom Bahnhofsviertel habe sich zu einem der »Hotspots für unregulierte Feiern unter freiem Himmel« entwickelt, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Wochenende schrieb. Die »Opernplatz-Partys« würden die Stadtpolizei völlig auslasten, hatte es eine Woche vor den jetzt bundesweit diskutieren Ausschreitungen in der Frankfurter Neuen Presse geheißen.

Laut Polizei kamen an den vergangenen Wochenenden jeweils rund 6.000 bis 7.000 Menschen zu Feiern unter freiem Himmel zusammen, sie trafen sich unter anderem am Hafenpark, am Mainufer, im Günthersburgpark, in der auch als »Fressgasse« bekannten Kalbächer Gasse sowie am Opernplatz. Dort waren es in der Spitze bis zu 3.000. Außer am Opernplatz sei es »an allen anderen Örtlichkeiten friedlich« geblieben, hieß es.

Polizeipräsident Bereswill hatte laut einem Bericht der Deutschen Presseagentur noch am Sonntag erklärt, er halte eine Sperrung des Opernplatzes nicht für sinnvoll, da sie die Probleme nur auf andere öffentliche Plätze verlagern werde.