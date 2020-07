Hochschullehrer vor Gericht

Kassel. Wegen Äußerungen über Homosexuelle muss sich seit Montag der Hochschullehrer Ulrich Kutschera in Kassel vor Gericht verantworten. Die Anklage legt ihm Volksverhetzung in Tateinheit mit Beleidigung und Verleumdung zur Last. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, unter dem Vorwand angeblicher »biowissenschaftlicher Fakten« Homosexuellen eine grundsätzliche Neigung zum sexuellen Missbrauch von Kindern zuzuschreiben. Der 65jährige Professor für Evolutionsbiologie an der Universität Kassel verteidigte zum Prozessauftakt seine Aussagen, die er 2017 gegenüber dem Internetportal »kath.net« gemacht hatte. (dpa/jW)