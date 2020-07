Katholische Kirche: 2019 mehr Einnahmen

Bonn. Trotz des anhaltenden Mitgliederschwunds hat die katholische Kirche im vergangenen Jahr 6,761 Milliarden Euro an Kirchensteuer eingenommen. Das seien 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte am Montag die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) in Bonn mit. Zur Entwicklung im laufenden Jahr könne man noch keine verlässlichen Angaben machen, sagte ein Sprecher. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat im vergangenen Jahr 5,948 Milliarden Euro an Kirchensteuer eingenommen, 2,7 Prozent mehr als 2018. (dpa/jW)