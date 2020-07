GBA will nicht ermitteln

Boris Roessler/dpa Lübcke-Prozess: Polizisten sichern das Gerichtsgebäude (Frankfurt am Main, 16.6.2020)

Von Tag zu Tag werfen Berichte über Aktivitäten faschistischer Netzwerke in Bundeswehr und Polizei mehr Fragen auf. Während in den Reihen der deutschen Armee vor allem das »Kommando Spezialkräfte« (KSK) als Hort ultrarechter Bandenbildung gilt, sorgt bei der Polizei ein Netzwerk für Aufsehen, das unter der Eigenbezeichnung »NSU 2.0« agiert und schwerpunktmäßig in Hessen verortet wird.

An diesem Dienstag wird sich der Innenausschuss des hessischen Landtags einmal mehr mit rechten Strukturen in der Polizei befassen. Dann kommen die Abgeordneten zu einer Sondersitzung des Gremiums zusammen, da die Oppositionsfraktionen dringliche Berichtsanträge gestellt haben. So verlangen SPD und Linksfraktion Informationen über den Stand der »Ermittlungen zu NSU 2.0-Drohschreiben und zu rechten Netzwerken in Behörden sowie zu Informationsweitergaben«.

Mit einem eigenen Antrag will auch die FDP über »Drohschreiben an die Abgeordnete Janine Wissler sowie die Informationspolitik zwischen dem Landespolizeipräsidium und dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport« informiert werden. Ein weiterer Berichtsantrag des Innenpolitikers Hermann Schaus (Die Linke) schließt daran an. So will der Landtagsabgeordnete über »Ermittlungen gegen Polizistinnen und Polizisten wegen Verdachts einer extrem rechten bis neonazistischen Gesinnung, Betätigung und der Begehung von Straftaten« informiert werden.

Zunehmend wird der hessische Landesinnenminister Peter Beuth (CDU) selbst vom Jäger zum Gejagten. So wird sich der CDU-Politiker nicht nur den vielen offenen Fragen der Abgeordneten stellen müssen. Nach Berichten mehrerer Medien soll er mittlerweile auch selbst ins Visier des »NSU 2.0«-Netzwerks geraten sein und von diesem bedroht werden.

Damit wird die Liste der Betroffenen, zu denen Anwältinnen, Politikerinnen und Politiker sowie Kultur- und Medienschaffende gehören, immer länger. Bisher weigerte sich die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main jedoch, genauere Angaben zu den Betroffenen zu machen. Die Behörde berichtete am Montag einzig, dass viele Personen Mails bekämen, und sprach von einem »sehr dynamischen Geschehen«. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gibt es mindestens zwei betroffene Frauen, die zu ihrem eigenen Schutz darum gebeten haben, nicht öffentlich genannt zu werden. Es soll sich um eine Anwältin aus München und eine Journalistin aus Berlin handeln.

Allerdings sahen die zuständigen Behörden bisher nicht immer einen Grund, bedrohte Personen, die nicht direkt angeschrieben wurden, zu informieren. Der Welt-Korrespondent Deniz Yücel erfuhr etwa erst durch Kollegen von einer gegen ihn gerichteten Morddrohung. Dies sorgte vor allem bei Berufsverbänden Medienschaffender für Empörung.

Da in mindestens drei Fällen persönliche Daten von Empfängerinnen und Empfängern der Drohschreiben von Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden abgefragt worden waren, mehren sich mittlerweile Forderungen, dass der Generalbundesanwalt (GBA) die Ermittlungen an sich ziehen solle.

»Man wird nicht darum herumkommen, dass man bundesweit eine ermittlungsführende Behörde hat«, sagte die ebenfalls betroffene Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Die Linke) der Frankfurter Rundschau vom Montag. Das könne »nur der GBA sein«. Ihr Eindruck sei, »dass die Kommunikation, der Informationsaustausch und die Ermittlungsstrategie zwischen dem LKA Hessen, dem LKA Berlin und dem BKA nicht wirklich abgestimmt sind«, wodurch »Querbezüge zu anderen Komplexen« nicht ausreichend in den Fokus der Ermittler gerieten. Der GBA sei aber auch die richtige Ermittlungsstelle, weil die Täter »den Staat in seinen Institutionen« angriffen. Auch der FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle hatte sich am Wochenende laut Welt dafür ausgesprochen, die Ermittlungen auf die Bundesebene zu ziehen – »um dem Staatsschutzcharakter der Vorfälle Rechnung zu tragen«.

Der GBA betrachtet sich jedoch als »nicht zuständig«, da die Ermittlungen in den Ländern »keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für Sachverhalte ergeben, auf deren Grundlage die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernehmen und die Strafverfolgung in eigener Zuständigkeit durchführen dürfte«, behauptete ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Montag. Man stehe aber »nach wie vor in fortlaufendem und engem Kontakt mit den ermittelnden Landesjustizbehörden, um auf etwaige neue Ermittlungsergebnisse zeitnah reagieren zu können«.