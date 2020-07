Ausbildungsvergütung im Westen höher als im Osten

Düsseldorf. Am Ende seiner Ausbildung verdient ein Azubi auf dem Bau in Westdeutschland fast fünf Mal so viel wie ein angehender Friseur in Thüringen: Wie gut es sich von einer Ausbildung leben lässt, hängt weiterhin extrem stark davon ab, in welchem Wirtschaftszweig man arbeitet und wo man sich befindet. Das geht aus einer aktuellen Auswertung von 20 Branchen mit Tarifverträgen hervor, die das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Montag veröffentlicht hat. Fazit: Im Schnitt erhalten Berufsanfänger im Westen auch 30 Jahre nach dem Anschluss der DDR weiterhin häufig mehr Lohn als im Osten. (dpa/jW)