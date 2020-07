Ebay-Kleinanzeigen-Portal nach Norwegen verkauft

München. Die US-Handelsplattform Ebay verkauft ihr Kleinanzeigengeschäft einem Insider zufolge an den norwegischen Markplatzbetreiber »Adevinta«, dies berichtete Reuters am Montag. Der Kaufpreis liege bei fast neun Milliarden Dollar, sagte die mit der Transaktion vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Ebay behalte einen Minderheitsanteil. Adevinta war einer von mehreren bekanntgewordenen Bietern. Das Unternehmen ist ein Ableger des Medienkonzerns »Schibsted« und betreibt bereits Onlinehandelsplattformen in verschiedenen Ländern weltweit. (Reuters/jW)