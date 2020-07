Thüringen: Polizei löst Wehrsportlager auf

Erfurt. In Thüringen hat die Polizei ein neonazistisches Sommerlager mit rund 20 Teilnehmern aufgelöst. Bei dem am Wochenende durch Beamte abgebrochenen »Junge Revolution Sportlager« seien militante Neonazis aus dem Freistaat sowie aus mehreren Bundesländern organisiert zusammengekommen, um Kampfsport zu trainieren. Das berichtete die Rheinische Post (Onlineausgabe vom Montag) unter Berufung auf die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss (Die Linke), Sprecherin für Antifaschismus ihrer Fraktion. Ihr zufolge sei das Camp in Stützerbach eine modernere Form der in den 1970er Jahren von Faschisten erprobten Wehrsportlager gewesen. König-Preuss zufolge handele es sich bei dem Veranstalter um einen Neonazi aus dem Umfeld der faschistischen Kleinstpartei »Der III. Weg« in Zwickau, der inzwischen nach Südthüringen gezogen sei. (jW)