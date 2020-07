Hilfedankfest

Alexandre Meneghini/REUTERS

Kubanische Ärzte haben in der weltweiten Coronakrise Enormes geleistet, um sich mit betroffenen Ländern solidarisch zu zeigen: Tausende der gutausgebildeten Mediziner reisten in mehr als 26 Länder, um überforderten Gesundheitssystemen bei der Bewältigung der Pandemie zu helfen. Als Dank für diese Anstrengung findet im Instituto Cubano de la Música in Havanna ab Sonntag ein zweitägiges Musikfestival statt, bei dem eine große Zahl an internationalen Musikern und anderen Berühmtheiten die Helfer ehren wollen, natürlich unter Einhaltung aller Covid-19-bedingter Schutzvorkehrungen. Die gesamte Veranstaltung kann kostenlos auf der Internetseite https://www.twitch.tv/Hot­HouseGlobal verfolgt werden.

Unter anderem treten kubanische Größen wie das Orquesta Aragón, Los Van Van, der Pianist Ignacio »Nachito« Herrera, der Gitarrist Eliades Ochoa Bustamante (»Buena Vista Social Club«) und Aruán Ortiz auf. Aber auch zahlreiche internationale Künstler sind dabei: das 55köpfige Chicago-Jazz-Philharmonic-Orchester, der Gitarrist Tom Morello (­Rage Against the Machine), die englische Grunge-Band Bush und der Grammy-Preisträger Oscar Hernández, Leiter des weltberühmten Spanish Harlem Orchestra.

Zwischen den musikalischen Darbietungen werden langjährige Freunde und Unterstützer Kubas die Arbeit der Ärzte würdigen und über den weltpolitischen Kontext sprechen. Darunter sind US-Politiker wie Barbara Jean Lee, die für Kalifornien im Repräsentantenhaus sitzt, aber auch der Bürgerrechtler Jesse Jackson, der Filmemacher Michael Moore und mehrere prominente Schauspieler: etwa David Soul (»Starsky & Hutch«), Danny Glover (»Die Farbe Lila«) und Ron Perlman (»Der Name der Rose«).

Die Veranstaltung beginnt am Sonntag zwei Uhr MEZ und läuft bis Montag um fünf Uhr MEZ. Um den Livestream verfolgen zu können, muss zuvor ein kostenloses Onlineticket reserviert werden: https://www.eventbrite.com/e/concert-for-cuba-tickets-111083545876

Bei dem zweitägigen Festival wird es auch darum gehen, auf die weiterhin von den USA betriebene Blockadepolitik und die gegen Kuba verhängten Sanktionen aufmerksam zu machen. Das Konzert wird vom Instituto Cubano de la Música gemeinsam veranstaltet mit dem Kulturkonsortium Hothouse aus Chicago sowie Raul Cuza und Bill Martinez. Nach Ende des Festivals wird der gesamte Mitschnitt auf dem Youtube-Kanal von Hothouse zu finden sein. (jW)