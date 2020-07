Auf dem Dach

imago/Panthermedia Höhepunkte auf der Dachterrasse: Das Haus der Kulturen der Welt in Berlin

Aus bekannten Gründen muss auch das für diesen Sommer geplante »Wassermusik«-Festival im Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW) mit dem Schwerpunkt »Mississippi« auf die nächste Saison verschoben werden. Aber Detlef Diederichsen, seit 2006 Bereichsleiter für Musik, Tanz und Theater am HKW, hat mit Partnern aus den Bereichen Film und Literatur kurzerhand ein Alternativprogramm unter dem Motto »20 Sunsets« auf die Beine gestellt. So bleibt die Dachterrasse der sogenannten Schwangeren Auster in den nächsten fünf Wochen doch nicht verwaist.

Auf illustre Wegbereiter des New-Orleans-Sounds und ein Bad in der Menge müssen Musikaffine dieses Jahr zwar verzichten, aber für jeden Konzertabend stehen 300 Sitzplätze zur Verfügung. Und das ausschließlich aus (Wahl-)Berliner Musikern bestehende Line-up wird der künstlerischen Leitlinie des HKW mehr als gerecht. Den musikalischen Auftakt geben am heutigen Freitag die aus Rio de Janeiro stammende Gitarristin Monica Besser und die in Moskau geborene Mary Ocher, welche ihren Queer-Vaudeville-Pop zuletzt im Studio der Krautrocklegende Faust festhielt. Wo auch schon die nicht minder kosmopolitische Chor-der-Statistik-Leiterin Bernadette La Hengst aufnahm, die am 8. August aufspielen wird.

Am morgigen Samstag werden aber erst einmal der experimentelle dänische Gitarrist Rolf Hansen und die aus Simbabwe stammende Lamellophonspielerin und Talking-Blues-Meisterin Stella Chiweshe für weit gefächerte Klangspektren sorgen.

Zu den Instrumenten gegriffen wird bei »20 Sunsets« immer erst Freitag und Samstag. Der Donnerstag bleibt literarischen Veranstaltungen vorbehalten, deren Palette reicht von der Open-Air-Premiere der Neuköllner Lesebühne »Kabeljau & Dorsch« (23.7., u. a. mit Monika Rinck und Max Czollek) über eine Performance zu Olivia Wenzels viel diskutiertem Romandebüt »1.000 Serpentinen Angst« (30.7.) und eine Lesung der 2016er Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo (6.8.) bis hin zu einer Listening Session mit dem Flaneur Magazine (20.8.).

Nach den Sonnenuntergängen bietet sich Besuchern die Möglichkeit, unter freiem Himmel filmische Schätze aus dem Arsenal-5-Archiv anzusehen. Darunter auch die Premiere von »How Long Is Now«, einem Essayfilm zum HKW-Langzeitprojekt »100 Jahre Gegenwart« (21.8.).