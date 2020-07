Debrecziner

Wir besuchen einen Tourismus-Fortbildungskurs, Thema: »Gehobene Gastronomie/Hotellerie«. Auf der Power-Point-Präsentation erscheint ein böses Wort: »Die schwarze Brigade«. Eine Faschismusvorlesung mitten im schönen Wien in einer Hotelfachschule? Neueinsteigern in die »Coole Wampe« sei kurz erklärt, dass meine Kollegin Roswitha und ich eigentlich Reiseleiterinnen sind für »Outdoor«-Aktivitäten. Petits fours servieren und Hotelhandtücher zu Schwänen falten war bisher nicht so unser Ding. Aber wir werden nicht jünger, und ich glaube, unser Chef will uns auf einen ruhigeren Berufsabend einstimmen, vorzugsweise als »Concierges de grand hôtel«. Deshalb die Schulung.

Ohne selbst je Gast in einem Hotel der Luxusklasse gewesen zu sein, kann man sich mit dem Abenteuerfilm »Grand Budapest Hotel« (Regie: Wes Anderson, 2014) ein idealtypisches Bild von einem »Concierge« machen: Die antifaschistische Hauptfigur Monsieur Gustave (Ralph Fiennes) übt dieses Metier aus. Nebenbei ist er der erotische Liebling millionenschwerer greiser Gästinnen des Grandhotels, beschützt seinen Lobby-Boy Zéro Moustafa, einen nordafrikanischen Flüchtling, vor der faschistischen »Zig-Zag-Diktatur«, während er selbst von mordlüsternen Neidern verfolgt wird, weil er das Hotel von einer seiner betagten Gespielinnen geerbt hat … Heißes Vorbild, oder?

Doch zurück zur schwarzen Brigade. Der unglücklich gewählte Name (wie wir wissen, waren die »Brigate nere« 1944 eine faschistische paramilitärische Vereinigung in Italien), ist in Abgrenzung zur »weißen Brigade« zu verstehen, dem Küchenpersonal der gehobenen Gastronomie, und umfasst folgende, meist in schwarzer Arbeitskleidung ausgeübte Tätigkeiten. Von oben nach unten:

Der »Food and Beverage Manager« konzipiert, plant, organisiert, kalkuliert und verantwortet letztlich alles. Sein »Restaurantmanager« macht Buchung, Abrechnung, Personalleitung. Der »Maître d’hôtel« oder leitende Oberkellner arbeitet eng mit dem »Chef de Cuisine« und dem »Sommelier« bei der Menu- und Weinkartenerstellung zusammen. Der »Chef de Rang« ist zuständig für Servicestationen mit bis zu 25 Gästen, empfängt und plaziert sie, spricht Empfehlungen aus, nimmt Bestellungen auf, ist verantwortlich für Filetieren, Tranchieren, Flambieren von Speisen und Dekantieren von Weinen. Auf gleicher Hierarchieebene: der »Chef de Bar« (Thekenchef). Darunter die »Demichefs«, ihre Stellvertreter.

Zumeist bedienen die »Commis de Rang« (Kellnerinnen): Sie sind zudem verantwortlich für das »Mise en Place« (Eindecken), für Tischwäsche und Besteckreserven, leiten die Bestellungen an die Küche weiter und assistieren den (Demi)-Chefs de Rang. Der »Barkeeper« ist übrigens ein »Commis de Bar« (Thekengehilfe). In den großen Hotels gibt es noch den »Room Service Manager« (Etagenserviceleiter) und den »Room Service Waiter« (Etagenkellner). Die Aushilfskräfte im Service heißen heute »Foodrunner«.

Bevor wir Hotels erben, müssen wir leider noch an der Würstlbude speisen: Debrecziner Würstl 15 Minuten bei 75 Grad Celsius im Kochtopf brühen, kurz abschrecken. Mit Senf und einer Brezel servieren.