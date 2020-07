ARTE/Studiocanal Alles nur ein Alptraum? »Mulholland Drive«

Mobiles Kino Uckermark

Es kommt ursprünglich aus Leipzig und tourt seit mehreren Sommern durchs flache Land Brandenburgs: das Mobile Kino Uckermark. Eine Wiese, ein paar Liegestühle, eine Leinwand, eine Bar, ein Eintritt. Dieses Jahr ist das alles nicht ganz so einfach, das versteht sich von selbst. Seit Juni ist es also wieder unterwegs – die Leinwand wird auf Dorfplätzen, Seebühnen und in Gutshofgärten aufgestellt. Anna Bilger hat sich das Kino angeschaut und eine 30minütige Reportage darüber produziert.

RBB, Sa., 18.30 Uhr

Die letzten beißen die Hunde

Klassiker. Auf der Flucht vor zwei Komplizen, die sich von ihm um die Beute aus einem gemeinsamen Bankraub betrogen glauben, freundet sich der Ganove Thunderbolt (Clint Eastwood) mit dem jungen Autodieb Lightfoot (Jeff Bridges) an. Nachdem die beiden sich mit den Verfolgern zusammengerauft haben, macht man sich gemeinsam daran, dieselbe Bank zum zweiten Mal auszurauben. Nachträglich zum 90. vom ewigen Revolverhelden Clint Eastwood. Auch George Kennedy ist dabei. USA 1973, Regie: Michael Cimino.

RBB, Sa., 23.30 Uhr

Sommerinterview

Der RBB leistete sich kürzlich den Lapsus, dem geschassten und juristisch wieder installierten Landesvorsitzenden der AfD Brandenburg ein schönes Forum zu geben. In der ARD ist das schon länger gang und gäbe, dass sich Rechtsaußen halb als Outlaws, halb als Halbstarke inszenieren dürfen. Auch in diesem Sommer kann sich Jörg Meuthen, der sich immer ein wenig wie der Vorsitzende eines Rüpelvereins ausnimmt, auf dem Balkon des Hauptstadtstudios der ARD sonnen.

ARD, So., 18.05 Uhr

Mulholland Drive

Wer sein Hirn mal richtig durchgeschüttelt haben will, nämlich via Bildkunst, Hollywoodkritik, Dialogen auf absurdem Niveau, Traumsequenzen, die als Realitäten daherkommen und umgekehrt, sowie mit Naomi Watts in ihrer erotischsten Rolle, der wird hier aufs Beste bedient. Hiernach kam nur noch Lynchs Digitalvideowahnsinn »Inland Empire« und jede Menge Selbstzweitverwertung. Schade eigentlich. USA 2001, Regie: David Lynch.

Arte, So., 21.50 Uhr