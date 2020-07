Hier liegt das Verschwundene

Atacama Productions France Verdrängte Vergangenheit: Patricio Guzmán bringt Licht ins Dunkel

Am Anfang öffnet sich das Panorama eines Häusermeers, das nur durch ein Gebirgsmassiv begrenzt wird. Die Kamera fliegt weiter, begleitet von sanften Geigenklängen, über Berge mit schneebedeckten, zerklüfteten Gipfeln. Die Großstadt Santiago de Chile, die eben noch riesig erschien, wirkt dagegen winzig und bedeutungslos. Majestätisch sind die Berge und für den kleinen Menschen schier unüberwindbar. Ein Bild, das Erhabenheit ausstrahlt – eine der Kategorien der klassischen Ästhetik, wir erinnern uns an lange Uniseminare. Die Natur, so Kant, sei aus sich heraus schön, aber erst das vernunftbegabte Subjekt und seine Ideen riefen bei ihrem Anblick das Gefühl der Erhabenheit hervor. Er konnte nicht wissen, dass eines Tages Drohnen noch jedes Hindernis nicht überwinden, sondern einfach überfliegen, dass sie mit ihren Bildern die Menschheit überschütten und statt Erhabenheit Gefühle von Beliebigkeit hervorrufen würden. Mit den Luftbildern der Andenketten, die dem neuen Film von Patricio Guzmán, »Die Kordillere der Träume«, seinen Titel gaben, könnte also ein großes Kunstwerk beginnen oder genauso gut eine Geo-Reportage. Etwas von oben aufzunehmen, weitet nicht automatisch den filmischen Blick. Dafür – und daran wird sich nie etwas ändern – braucht es das künstlerische Subjekt.

Auch wenn man sich zuweilen wünscht, Guzmán hätte nie von den Möglichkeiten der Drohne erfahren, wird man vom großen Altmeister des (dokumentarischen) Weltkinos glücklicherweise nicht enttäuscht. Da ist zum einen seine Ich-Erzählung, die in ihrer Unaufgeregtheit einen angenehmen Gegenpol zur Dramatik verheißenden Musik bildet. Hinter der Kordillere, so Guzmán, liege das Reich der Vergangenheit. Die treibt ihn seit Jahrzehnten um und bestimmt ein filmisches Werk, das die Kraft der Poesie gegen das Vergessen setzt. Ein Kampf um das kollektive Gedächtnis, den Guzmán nach der Flucht vor den Pinochet-Militärs mit dem Dreiteiler »Schlacht um Chile« (1975–1979) begann, und nun mit dem letzten Teil einer weiteren Trilogie vollendet. Diese begann mit »Nostalgie des Lichts« (2010) aus der Atacama-Wüste, einer der besten Filme aller Zeiten – Guzmán fand im Kalzium als Grundstoff der Sterne und unserer Knochen eine Metapher der Verbindung von kosmischer und menschlicher Existenz. »Der Perlmuttknopf« widmete sich dann 2015 dem Element Wasser. Immer geht es Guzmán darum, hinter die Oberfläche dessen zu dringen, was wir sehen. In der Schönheit der Elemente verborgen findet er die Gewalt einer verschütteten Geschichte: Militärputsch, Diktatur, Tausende von Vermissten und Toten und schließlich das Vergessen. Nun also das Gebirge, vielmehr dessen Grundelement. Von der Linienführung des Großstadtstraßengewirrs gelangt Guzmán zur Struktur des Steins. Wenn man genau hinsieht (etwas, das die Drohne nicht kann), werden Risse und Frakturen in der glatten Oberfläche sichtbar. Hier liegt das Verschwundene, das es hochzuholen gilt.

Die Kordillere bedeckt achtzig Prozent der Fläche Chiles und sei dennoch, meint Guzmán, ein blinder Fleck im Bewusstsein des Landes. So wie Pinochet und die Vergangenheit, an die sich in der Welt der schicken Bankenviertel und Konsumtempel der »Schweiz Lateinamerikas« über Jahrzehnte keiner mehr erinnern mochte. Mit seinen beharrlichen filmischen Interventionen hat Guzmán immerhin erreicht, dass sich das ändert: Sein letzter Film durfte – was einer Sensation gleich kam – in Chile gezeigt werden und erzielte enorme Zuschauerzahlen. Doch was hat es mit dem Land gemacht, den Blick allein auf Wirtschaftlichkeit, Rentabilität und vermeintlichen Wohlstand zu richten?

Guzmán und seine Gesprächspartner, die ausnahmslos Künstler sind – als einzige Frau erzählt die 1968 geborene Sängerin Xaviera Parra (Enkelin der großen Violeta) von der Zeit des Putsches, den sie als Kind erlebte –, beschreiben eine Gesellschaft, in der die Gewalt der Diktatur nahtlos in die Gewalt des »demokratischen« Neoliberalismus überging – ein später Triumph der nur scheinbar Besiegten. Die Macht der Konzerne, von denen sich nur ein Bruchteil in chilenischer Hand befindet, ist so schonungslos wie einst die Gewehre der Junta. Von deren Verbrechen, so der Filmemacher Pablo Salas, seien gerade fünf Prozent dokumentiert. Gewusst aber habe man das alles, es negiert, statt hinzusehen. Heute bleibt hinter den glänzenden Fassaden des Finanzsystems unserer Tage die Ausbeutung, auf der es gründet, unsichtbar.

Guzmán und seinem Freund Pablo, der seit 27 Jahren unverdrossen den Widerstand filmt und damit ein unvergleichliches Archiv geschaffen hat, geht es um das Sichtbarmachen. Und sie finden die Bilder: Geisterzüge, die, vollgestopft mit Bodenschätzen, vorbei an Elendssiedlungen die Wüste durchqueren. Die Ruinen eines Hauses aus ihrer Kindheit, vor denen sich eine Militärparade formiert. Das leere Büro von Pinochet mit Resten von Aktenordnern, deren Inhalt vielleicht vernichtet, aber dennoch wahr geworden ist. Und immer wieder Bilder von Demonstrationen, Protestierenden, prügelnden Polizisten. Gestern, heute.

Ein tieftrauriges Werk voller Poesie und Liebe, an dessen Ende das Bild (und hier ergibt die Drohne Sinn!) eines einsamen Kletterers an einer riesigen Felswand steht. Aber er klettert.