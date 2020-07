Daimler will bis zu 20.000 Stellen streichen

Stuttgart. Der Daimler-Konzern will in den kommenden Jahren bis zu 20.000 Stellen streichen. Das wurde der dpa am Freitag aus Konzernkreisen bestätigt. Der Zeitung Handelsblatt (Freitagausgabe) zufolge sollen beim Personal zwei Milliarden Euro »eingespart« werden. Ursprünglich hatte der Vorstand 1,4 Milliarden Euro angekündigt.

Ein Sprecher des Gesamtbetriebsrats von Daimler sagte der dpa, die Gespräche mit dem Konzern gingen weiter. Sie seien durchaus kontrovers. (dpa/jW)