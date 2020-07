Profit zu Lasten Kranker

Max Stein/imago images Überlebenswichtig: Herz-Lungen-Maschine in einer Intensivstation der Uniklinik Dresden

Aus Angst vor einem Zusammenbruch des Gesundheitswesens steckte die Bundesregierung seit Beginn der Coronapandemie viel Steuergeld in die Kliniken. Mehr als sieben Milliarden Euro flossen bislang, um Intensivbetten für erwartete Covid-19-Fälle freizuhalten und neue zu schaffen. Doch ein Großteil der Betten, für die das Geld ausgegeben werden sollte, gibt es gar nicht. Und Klinikkonzerne hielten gezielt bestimmte Betten frei, um von der Pauschale zu profitieren. Das legt ein Schreiben aus dem Gesundheitsministerium nahe, über welches das ARD-Magazin »­Kon­traste« am Donnerstag abend berichtete.

Demnach rätselt die Bundesregierung offenbar selbst, wo die 534 Millionen Euro für neue Intensivbetten – 50.000 pro Stück – wirklich versickert sind. Das wurde wohl nie kontrolliert. Denn eigentlich müsste es laut Rechnung des Ministeriums heute knapp 40.000 Betten für intensiv behandlungsbedürftige Patienten geben, das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) wies am gestrigen Freitag aber nur knapp 32.600 aus. Dem Bericht zufolge forderte Staatssekretär Thomas Steffen mit dem Schreiben die Bundesländer auf, die Abweichungen bis zum 10. Juli aufzuklären. Passiert ist das bisher wohl nicht, wie es hieß. »Wir reden hier über eine nicht aufgeklärte Fördersumme von 350 Millionen Euro«, verdeutlichte Reinhard Brückner, Vorstand der Krankenkasse Viactiv BKK, und kommentierte: »Das finde ich schon ein starkes Stück.«

Auch die Tagespauschale von 560 Euro für jedes freigehaltene Bett hat Klinikbetreiber wohl zum Missbrauch eingeladen. Davon zeugt zumindest das angeführte Beispiel des Sana-Konzerns im bayerischen Rummelsberg: Das auf lukrative Knie- und Hüftoperationen spezialisierte Haus betreibt auch eine Station für behinderte Menschen. Ausgerechnet diese hatte es für freie Betten geschlossen. Denn an behinderten Menschen verdienen Kliniken deutlich weniger. Betroffene mussten fortan in Notfällen auf Normalstationen betreut werden. Aber dort sei das Personal »völlig überfordert« gewesen, berichtete die Betreuerin eines Betroffenen. Ihr Klient sei darum sogar medikamentös ruhiggestellt worden. Folgeschäden habe man dabei in Kauf genommen. Eine Anfrage von »Kontraste« habe der Konzern nicht beantworten wollen.

Djorge Nikolic, Geschäftsführer der Firma »Consus Clinicmanagement«, bestätigte die Einschätzung, wonach es vielen Kliniken mehr ums Geldverdienen als um das Patientenwohl ginge. Sein Unternehmen berät Krankenhäuser und wirbt mit dem Slogan: »Steigern Sie mit uns Ihre Erlöse.« Krankenhäuser aller Art hätten in Coronazeiten »gehäuft angefragt, ob es überhaupt Sinn hat, mehr Patienten aufzunehmen oder die Pauschale zu nehmen«, berichtete Nikolic. Auch hätten Kliniken vermehrt erfahren wollen, welche Krankheiten am lukrativsten seien. Man wählte also nach Profitkriterien aus, wer noch behandelt wurde.

Wegen der Coronapandemie hatten Kliniken auf Anordnung der Bundesregierung Hunderttausende medizinische Eingriffe verschoben. Nach Angaben der Deutschen Krebshilfe befanden sich darunter rund 50.000 dringende Krebsoperationen. Dem neuesten DIVI-Tagesreport zufolge waren am gestrigen Freitag dennoch 11.000 Intensivbetten frei. Von derzeit 21.600 Intensivpatienten waren 249 zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden, 118 davon würden aktuell beatmet, heißt es dort.