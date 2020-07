Neuer Chef, altes Problem

Arne Dedert/dpa Hessens Innenminister Beuth nach seinem Statement zum Rücktritt des Landespolizeipräsidenten Münch am Dienstag

Hessen hat wenige Tage nach dem Rücktritt von Udo Münch einen neuen Landespolizeipräsidenten: Der 62jährige Roland Ullmann wurde am Freitag offiziell von Innenminister Peter Beuth (CDU) in Wiesbaden vorgestellt. Beide präsentierten im Anschluss einen Maßnahmenkatalog, mit dem nach ihrem Bekunden verhindert werden soll, dass ultrarechte Netzwerke oder Einzelpersonen innerhalb der Polizei unerkannt bleiben und Zugriff auf sensible Daten politischer Gegnerinnen und Gegner erhalten. Nach der Einsetzung eines Sonderermittlers im Fall der mit »NSU 2.0« unterzeichneten Drohmails, die nach entsprechenden Abfragen in hessischen Polizeicomputern mit privaten Daten der Empfängerinnen und Empfänger unterfüttert worden waren, versprach das Ministerium unter anderem ein verbessertes »Bedrohungsmanagement«. Mit den Betroffenen werde jeweils ein »individuelles Schutzkonzept« erarbeitet, beziehungsweise »das vorhandene Schutzkonzept überprüft«, heißt es in dem sechsseitigen Maßnahmenkatalog.

Datenschutz werde in jeder Dienststelle der hessischen Polizei »Chefsache«; alle bisher geltenden individuellen Zugangsberechtigungen zu hessischen Polizeicomputern würden zurückgesetzt. »Jeder Polizist wird neue Zugangsdaten erhalten und sich zur absoluten Geheimhaltung dieser Daten verpflichten.« Jeder Abfrageverstoß werde disziplinarisch und strafrechtlich verfolgt – in »besonders schweren Fällen« seien bis zu zwei Jahren Haft möglich.

Darüber hinaus soll eine »unabhängige Expertenkommission« zum Thema »Leitbild Polizei: Die gute Arbeit der Polizeibeamten stärken – Fehlverhalten frühzeitig erkennen und ahnden« eingesetzt werden. Mit der Leitung der Kommission will der CDU-Politiker Beuth »eine unabhängige Persönlichkeit des öffentlichen Lebens« beauftragen. Mitarbeiten sollen »unabhängige Sachverständige, Vertreter der Polizeigewerkschaften, der Landespolizeipräsident, der hessische Datenschutzbeauftragte, der Integritätsbeauftragte und gegebenenfalls weitere vom Leiter der Kommission benannte Personen«. Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden würden in der Expertenrunde nicht die Mehrheit bilden, verspricht das Ministerium. Darüber hinaus werde die Landesregierung eine Bundesratsinitiative zur Verschärfung des Straftatbestands »Bedrohung« prüfen.

Die hessische Polizei soll derweil auch an ihrem Image arbeiten. Hierzu ist eine Social-Media-Kampagne geplant, in deren Mittelpunkt Polizistinnen und Polizisten stehen, die sich »unter anderem auch gegen Rassismus positionieren«.

Unter den Stichpunkten »Fort- und Weiterbildung« sowie »Supervision ausbauen« wird allerdings angedeutet, in welche Richtung die Ursachenforschung des Ministeriums bisher geht: Vom »Umgang der Führungsebenen mit hoher Arbeitsbelastung und Stress« und »hoch belasteten Dienststellen« ist hier die Rede – der Zentrale Polizeipsychologische Dienst soll es richten. Menschenverachtende Ideologie und entsprechende Gewaltbereitschaft sind demnach im Zweifelsfall Stressfolgen. Zum Thema Datenschutz soll es ein Erklärvideo auf dem internen Polizeikanal 110 geben. Auf diesem Weg werden auch Freiwillige für die Social-Media-Kampagne gesucht.

Nach der Anwältin Seda Basay-Yildiz, den Linke-Politikerinnen Janine Wissler, Martina Renner, Anne Helm und Evrim Sommer sowie der Kabarettistin Idil Baydar sind inzwischen die Namen weitere Personen bekanntgeworden, die Drohschreiben mit dem Kürzel »NSU 2.0« erhalten haben. Mit Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler, der wie Basay-Yildiz im Münchner NSU-Prozess Angehörige von Opfern der Terrorgruppe vertreten hatte, ist erstmals ein Mann Zielscheibe der Verfasser von auffallend sexistischen Mails dieser Art geworden. Außerdem betrafen die Gewalt- und Morddrohungen eine queerfeministische Taz-Autorin sowie die ZDF-Journalistin Maybritt Illner.

Hessens Innenminister Beuth muss sich voraussichtlich am kommenden Dienstag in einer Sondersitzung des Innenausschusses den kritischen Fragen von Abgeordneten stellen. Immerhin gebe Beuth mit seinem neuen Maßnahmenkatalog zu, »dass es ›Fehlverhalten und etwaige Straftaten einzelner‹ in der Polizei gibt«, erklärte dazu am Freitag die hessische Linksfraktion. »Neonazi-Netzwerke müssen bekämpft und zerschlagen werden – in und außerhalb der Polizei. Daran wird auch der neue Polizeipräsident gemessen werden.«