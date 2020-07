ZDF / Ken Regan Anthony Hopkins in »Das Schweigen der Lämmer«

These: Das Erstarken der Rechtspopulisten auch hierzulande findet seinen Widerhall in den Regionalprogrammen der Öffentlich-Rechtlichen. Vielleicht sogar mehr als das. Vielleicht hat diese ganze Heimatduselei, die seit teilweise mehr als fünf Jahrzehnten auf ausgesuchten Sendeplätzen stattfindet, recht unmittelbar etwas damit zu tun. Beleg: Regionalkrimis auf den einen, Schlagerparaden auf den anderen Kanälen. Selbst die Formate, die sich dokumentarisch geben, haben das Idyll vor der eigenen Tür zum Thema: »Bayern erleben«, »Die Nordstory«, »Expedition in die Heimat«. Dass ausgerechnet die AfD zu den Gegnern der GEZ zählt, hat da schon fast etwas Ironisches.

Whitney – Can I Be Me

Da schon lieber die Abgründe der Popwelt. Denn es war Whitney Houston, die für fürchterliche Ohrwürmer der obersten Kitschkategorie (»I Wanna Dance With Somebody«, »I Will Always Love You«) gesorgt hat, damals in den Tiefen der Achtziger und Neunziger. Warum wurde sie mit dem Gesicht nach unten leblos in der Badewanne aufgefunden? Warum musste ihre einzige Tochter ebenfalls diesen Weg beschreiten? Was hat ihr Exmann Bobby Brown mit all dem zu schaffen? Schauen wir, ob es diese Popdoku schafft, Erhellendes zu bieten.

Das Schweigen der Lämmer

Gibt es da draußen irgend jemanden, der ihn noch nicht gesehen hat? Jodie Foster, Anthony Hopkins in mehr als nur einem weiteren »Psychothriller«. Beide auf dem Höhepunkt ihres Schaffens.

Aspekte on tour

Was kann die Kulturszene tun, um klimafreundlicher zu werden? Und warum ist das jetzt, wo die Branche wegen Corona hart genug zu kämpfen hat, trotzdem eine so wichtige Frage? Die Redaktion dieses im Grunde einsparbaren Kulturformats im ZDF hat sich überlegt, etwas vom Reisebudget auf den Kopf zu hauen, um diesen und anderen Fragen nachzugehen. Man guckt sich »Green Filming« an, hüpft bei »Environmental Art« hinein und beleuchtet die vergangene Eventkultur. Ist das Kultur, oder kann das weg?

