Unsolidarischer Bund

Kiko Huesca/Pool via REUTERS Regierungschefs als Kunstliebhaber getarnt: Pedro Sanchez (Spanien, r.) und Giuseppe Conte (Italien, l.) im Abstimmungsgespräch kurz vor dem EU-Sondergipfel (Madrid, 8.7.2020)

Gerne präsentieren sich die Protagonisten der Europäischen Union als »Solidargemeinschaft«. Doch zieht man das übliche Pathos ab, bleibt nur knallharte Interessenpolitik. So auch bei den gegenwärtigen Verhandlungen um Aufbauhilfen für die besonders hart von der Coronapandemie betroffenen EU-Staaten im Süden des Kontinents. Solidarität wird keine Rolle spielen, wenn die Regierungschefs ab heute in Brüssel zusammenkommen.

Die Position der Bundesregierung ist klar: Erst mal den Laden mit viel Geld zusammenhalten, damit der Euro weiter als Schmiermittel der eigenen Exportmaschinerie funktioniert. Dann den Empfängern Reformprogramme aufzwingen, um deren Wirtschaftsstrukturen noch besser auf deutsche Bedürfnisse auszurichten. Zugleich kommt der hiesigen Regierung, die seit Anfang Juli die Ratspräsidentschaft innehat, eine Vermittlerrolle zu. So tingelt Bundeskanzlerin Angela Merkel zwischen den Hauptstädten hin und her. Mal kündigt sie gemeinsam mit Mark Rutte an, man wolle Reformen durchsetzen. Mal plädiert sie mit Giuseppe Conte für eine »wuchtige Antwort« auf die großen Herausforderungen.

Der zentrale Streitpunkt bei bevorstehenden Gipfeltreffen dürfte nicht die Höhe des Budgets sein. Auch an der heiklen Frage Transfers versus Kredite wird eine Einigung letztlich nicht scheitern. Die zentrale Kontroverse liegt in der Frage der Konditionalitäten. Eine Koppelung der Mittelvergabe an Reformauflagen für die Empfänger hat Berlin im Vorschlag der Kommission schon anlegen lassen. Der Niederländer Rutte kommuniziert ebenso wie seine Kollegen aus Österreich, Schweden und Dänemark sehr deutlich, dass er nur zahlen will, wenn er dafür Reformen bekommt, wenn also die binnenmarktorientierten Südländer bereit sind, sich auf eine Wirtschafts- und Sozialpolitik zu verpflichten, die den Interessen der Kapitalfraktionen des exportorientierten Nordens dient.

Demgegenüber stehen Spanien und Italien, die derzeit besonders laut an die »europäische Solidarität« appellieren. Schließlich wollen sie Geld aus der Gemeinschaftskasse, und zwar ohne Auflagen. Angesichts ihrer schweren Krisenfolgen, klammer Kassen und schwacher Wirtschaftsstrukturen scheint ihre Verhandlungsposition schwach. Andererseits handelt es sich um die dritt- und die viertgrößte Volkswirtschaft der EU, während die Mitglieder der geizigen Viererbande ziemliche Leichtgewichte sind. Ein EU-Austritt der Steueroase Niederlande wäre zu verschmerzen. Ein »Italexit« hingegen ließe wohl mindestens das Euro-Währungssystem kollabieren. Das wäre das letzte, was die Herrschenden der BRD zu riskieren bereit sind. Sie werden den Fonds daher mit aller Macht durchzusetzen versuchen. Die dafür notwendigen Zugeständnisse an die Geizigen – Strukturreformen im Süden – nimmt man gerne mit. Dass das Ganze sich schon an diesem Wochenende derart zugunsten Berlins auflösen lässt, ist allerdings eher unwahrscheinlich.