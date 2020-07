Paritätsgesetz: Neuer Anlauf denkbar

Erfurt. Die Fraktionen von Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen im Thüringer Landtag können sich einen neuen Anlauf für ein Paritätsgesetz vorstellen. Die Sondervoten zum Urteil des Verfassungsgerichtshofes hätten Spielräume aufgezeigt, sagte die Linke-Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow am Donnerstag in Erfurt. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hatte die Paritätsregelung am Mittwoch für nichtig erklärt(dpa/jW)