Melanie Grande/WDR Jilet Ayse (Idel Baydar) zu Gast beim kabarettistischen Abend mit reiner Frauenbesetzung: »Ladies Night«

Tennis: Bett1Open 2020

Tennis? Echt jetzt? Und was soll das mit den »Bett-1-Open« sein? Ist Tennis jetzt reiner Matratzensport? Es ist tatsächlich schwierig in Zeiten von Corona mit und für allerlei Sportarten. Das ursprünglich für Berlin neu konzipierte Turnier wurde kurzerhand in den nächsten Sommer verschoben. Aber immerhin gibt es ein Schauturnier auf Rasen aus dem Steffi-Graf-Stadion unter allerlei Beschränkungen und mit wenig Zuschauern. Wem nach alter Normalität dürstet, darf hier aber trotzdem etwas Kompensation erfahren.

Eurosport 1, 13 Uhr

Bo-Jack Horseman

Auch der wohltuend unkorrekte Zeichentrick kommt aus den USA. Bo-Jack ist ein Pferd in einer Welt, in der sich Tiere mit Menschen mischen, ohne dass lebensgefährliche Viren dabei herauskommen müssen. Und Bo-Jack ist ein Schauspieler in Hollywood auf dem absteigenden Ast, sozusagen hinter dem Zenit seiner Karriere, der sich mit Frauen und Alkohol und anderen Stoffen zu beruhigen versucht. Durchaus lustig, mit vielerlei Einblicken, nicht immer jugendfrei.

Comedy Central, 17 Uhr

Ladies Night

Die Kabarettistin Idil Baydar erhält Morddrohungen und wehrt sich, indem sie damit an die Öffentlichkeit geht. Die hessische Polizei ist da, sagen wir mal gelinde, wenig hilfreich bis mehr als kontraproduktiv: Von ihren Rechnern gingen Mails raus, die als Absender »NSU 2.0« hatten. Der hessische Oberpolizist hat daraufhin immerhin seinen Hut genommen, Aufklärung folgt hoffentlich. Heute abend ist die Frage, ob diese Sendung hier aufgezeichnet ist oder ob sie live kommt: Auf jeden Fall ist Baydar mit am Start. Lohnt sich, nicht nur, weil sie vielleicht was zu den jüngsten Ereignissen sagt.

ARD, 22.45 Uhr

Beuys

Der Herr mit dem Hut aus Kleve, der damals »Reagan statt Sonne« gesungen hat, ach nein, umgekehrt, und mit den Grünen turtelte, in Düsseldorf an der Akademie die Bürgerlichen und die Studierenden erschreckte, der jetzt, post mortem, ein altes Schloss am Niederrhein – das Schloss Moyland – sein eigen nennt, vollgestopft mit Bildern von Erde. Nicht der Erde, sondern: Erde. Der wird hier in einer Kunst-Doku-Collage mehr als dreißig Jahre nach seinem Tod in aller Breite vorgestellt. Joseph Beuys! Hut ab.

SWR, 23.45 Uhr