Perfide Argumentation

Zu jW vom 11./12.7.: »Status quo statt Grundgesetz«

Die Argumentation (im Verfassungsschutzbericht, jW), SDAJ und junge Welt distanzierten sich nicht von Gewalt als Mittel der Politik und – so wird suggeriert – seien also gewaltbereit, ist deshalb so perfide, weil sie die Beweislast völlig umkehrt. Wenn ich mich mit meinen Arbeitskollegen unterhalte – über Privates, über Fußball, aber auch über Politik –, haben sich bisher weder ich noch meine Gesprächspartner je ausdrücklich von Gewalt, Kannibalismus, Sklaverei oder Serienmord distanziert. Warum auch, gibt es doch nicht das geringste Anzeichen für entsprechende Tendenzen, und niemand hebt derlei Banalitäten ständig hervor. Der »Logik« des Bundesamtes für Verfassungsschutz zufolge müsste es sich hingegen durch die Bank um potentielle Kannibalen, Sklavenhalter und Serienmörder handeln – denn ein fehlendes Dementi reicht für das Verdachtsmoment ja schon aus.

Ralph Petroff, per E-Mail

Wer und warum

Zu jW vom 11./12.7.: »Zuchtanstalt«

Ob Eva Högl mit ihren Einlassungen auf Stefan Aust angewiesen ist? Wenn er ihr zur Seite stehen möchte, dann droht in naher Zukunft – angesichts der Verteidigungsvorstellungen bis hin zu den Grünen – genau die neue Wehrpflicht. Ohne den geringsten Rückhalt kam ihr diese Idee wohl kaum in den Sinn. Von Herrn Aust erleben wir eine in der Form misslungene Bestärkung, die in der jW als CDU-Zwangs-»Deutschlandjahr« bezeichnet wird. Doch wenn er meint, »die De-facto-Abschaffung der Wehrpflicht (wäre) der Kern des Problems«, hat er – danke, Herr Schölzel! – seine Einsicht (dass es damals »noch einen Hauch vom ›Staatsbürger in Uniform‹« gegeben habe) verdrängt. (…)

Deutlich, aber treffend ist die Enttarnung. Wenn Herr Aust schreibt: »Welche Laufbahn könnte für Rechtsradikale lockender sein als die Ausbildung an Mordinstrumenten für einen Kriegsfall, der vermutlich nie eintritt«, hat er wohl vergessen, an welchen »Kriegsfällen« im Auftrag der Bundesrepublik teilgenommen wurde und wird. Ganz zu schweigen davon, dass man für bewaffneten Nahkampf, Schießausbildung an verschiedenen Waffen und Sprengdienst nicht einmal aus der Kaserne in die Ferne ziehen muss.

In diesem Zusammenhang kam auch nicht zur Sprache, dass beim KSK wenigstens 62 Kilogramm Sprengstoff abhanden gekommen sind. Es ist nicht bekannt, welche Sorten von Sprengstoff verschwunden sind. Doch bereits beim einfachen TNT reichen zwei 70-Gramm-Bohrpatronen pro Schiene aus, um einen Eisenbahnweg zu sabotieren. Das weiß jeder Mann, der bei der NVA war, aber es wird auch zum Grundwissen der Bundeswehr-Soldaten gehören, dass plastische Sprengstoffe leichter und viel wirksamer sind. Falls 42.000 Schuss Munition – mindestens! – abhanden kamen, kann diese Menge auch nicht nebenbei verschwinden: Diese mehreren Tonnen wurden aus den Munitionslagern also ohne Kontrolle weggeschafft – und vor allem gab es später offensichtlich keine Prüfung. In beiden Fällen lässt sich nicht erklären, wie das geschehen konnte, heißt es. Allerdings werden Waffen- und Munitionslager vom Militär streng bewacht. Also stellt sich die Frage, wer dazu berechtigt war, diese Kampfmittel auszuhändigen, ohne dass es auffiel. Aber vor allem: Aus welchem Grund? (…)

Torsten Andreas Scharmann, Onlinekommentar

Behördentricks

Zu jW vom 10.7.: »Groteskes Eigenlob«

Gibt es eigentlich irgendeine vernünftige Begründung dafür, warum »Reichsbürger« nicht zu Rechtsextremisten gezählt werden, die mir entgeht? Ansonsten liegt ja durchaus der Verdacht nahe, dass das einer von vielen Tricks einer Behörde ist, die selber voll von mindestens Rechten und überdurchschnittlich vielen Rechtsradikalen ist, das Ganze politisch »abzufedern«. Es käme dem Narrativ vom »mindestens genauso gefährlichen Linksextremismus« nicht gerade entgegen, wenn das Verhältnis zu stark in Richtung Rechtsextremismus kippen würde. Man hält ja so schon mit Mühe und Not die Waage, indem man wesentlich großzügiger ist, wenn es darum geht, Straftaten eine politisch linke Motivation zuzuordnen.

Ralf Schuster, Onlinekommentar

Falsche Überschrift

Zu jW vom 13.7.: »Einigung bei Syrien-Hilfe«

Die Überschrift zu diesem Artikel ist nicht zutreffend. Es geht doch gerade nicht um eine Syrien-Hilfe, wie Karin Leukefeld und Jörg Kronauer ja auch schreiben, sondern es geht um Hilfe für die Gebiete der sogenannten Rebellen in Idlib, Hilfe für Gruppen, die international als Terroristen gelistet sind. Es wäre sehr wichtig gewesen, dies – im Gegensatz zu den meisten Veröffentlichungen, vor allem von der »Tagesschau« – schon in der Überschrift deutlich zu machen. Auf derselben Seite ist dann noch die Überschrift »BRD fordert Sanktionen gegen Russland«, und genau darunter ist das Foto von Andrej Hunko, der sich natürlich gegen die Sanktionen ausgesprochen hat. Das ist zumindest unhöflich ihm gegenüber!

Friedrike Berking, per E-Mail

Unerträgliche Heuchelei

Zu jW vom 13.7.: »Einigung bei Syrien-Hilfe« und »Zweierlei Machtpolitik«

Wohltuend waren die beiden Beiträge in der jW, nachdem man am Wochenende eine unerträgliche Heuchelei deutscher Medien und Politiker zu dieser Thematik über sich ergehen lassen musste. Hilfen soll es nur für Flüchtlinge in der türkisch besetzten Provinz Idlib geben. Gleichzeitig wollen die Menschenfreunde der EU und der USA durch Sanktionen den Rest der syrischen Bevölkerung aushungern, um eventuell doch noch den gewünschten Regime-Change zu erreichen. Von Aktivitäten Deutschlands und der EU, auf Frieden für Syrien hinzuarbeiten und so auch das Flüchtlingsdrama zu beenden, habe ich nichts gehört. Der aktuelle deutsche Vorsitzende des UN-Sicherheitsrates hätte hier eine große Aufgabe, entsprechend der Charta der Vereinten Nationen zu handeln.

Horst Neumann, per E-Mail