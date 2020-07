Tief im Mustopf

Andrea Merola/ANSA/dpa Der Massentourismus zerstört Stadt und Lagune – aber bringt viel Geld. Luxusliner am Markusplatz in Venedig (2013)

Die Unterhaltung, die dieser Krimi bietet, ist eine politische, das signalisiert schon der Titel. »Der freie Hund« klingt merkwürdig, ist aber klug gewählt: Gemeint ist die italienische Redewendung »cane senza padrone«, wörtlich übersetzt »der herrenlose Hund«. »Herrenlos« dabei durch »frei« zu ersetzen, ist Vorsatz und Bekenntnis zugleich. »Freier Hund« ist auch der Spitzname des sizilianischen Kriminalpolizisten Antonio Morello, Hauptfigur und vielleicht neuer Serienheld zweier Autoren, die erstmals zusammenarbeiten.

Wolfgang Schorlau ist ein bekannter Autor politischer Unterhaltungsromane, sein fiktiver Ermittler Georg Dengler hat bereits in diversen Kriminalfällen der bundesdeutschen Geschichte neue und bei weitem nicht immer amüsante Details enthüllt – vom Mord am ehemaligen Treuhand-Präsidenten Rohwedder über das Münchener Oktoberfestattentat bis zu den NSU-Morden oder der jüngsten Griechenland-Euro-Affäre. Claudio Caiolo ist zwar geborener Sizilianer, der Schauspieler und Autor vieler Theaterstücke und Drehbücher lebt und arbeitet aber seit knapp 25 Jahren in Stuttgart. Gemeinsam haben die beiden nun Commissario Morello erschaffen, der ebenfalls nicht in seiner Heimat aktiv ist. Morello hatte sich mit der lokalen Mafia angelegt und wurde deshalb zum persönlichen Schutz nach Venedig versetzt.

Wäre »noch ein« Venedig-Krimi nun wirklich nötig gewesen? Die Frage ist müßig: Der Roman liegt auf dem Tisch, er verkauft sich gut und, um es kurz zu sagen, das hat er auch verdient. Ob alle lokalen Details immer korrekt beschrieben wurden – wen außer Besserwissern juckt’s? »Der freie Hund« ist flüssig lesbar, ist spannende und unterhaltsame Lektüre. Und eben engagierte Literatur.

Neuankömmling Morello landet in einem Wespennest, auch das Milieu Venedigs ist von persönlichen Eitelkeiten und lokalem Filz geprägt. Sein erster Fall ist der Mord am führenden Kopf einer venezianischen Aktivistengruppe gegen den Stadt und Lagune zerstörenden Kreuzfahrt-Massentourismus. Der junge Mann entstammte einer der einflussreichsten Familien vor Ort, und so sitzt Morello alsbald tief im Mustopf. Es geht um die Beziehungen und Konflikte zwischen den Reichen, den »einfachen« Menschen, die sich Wohnen in Venedig längst nicht mehr leisten können, der maritimen Branche, der lokalen Hafenbehörde – und, wen wundert’s? – der auch im Norden des Landes aktiven Mafia. Korruption, Massentourismus, Bauskandale sind der politische Hintergrund des Romans. Schorlau und Caiolo reißen diese Konflikte an, verzichten aber auf langatmige Belehrungen, sondern verweisen alle Interessierten am Schluss auf vertiefende Lektüre. Bleibt zu ergänzen: Morello bleibt Etappensieger, behält aber Rechnungen offen – Fortsetzung folgt? Zu hoffen ist, dass dafür nicht Georg Dengler in den Ruhestand geschickt wird, denn auch hierzulande gibt es noch genügend Kriminelles (nicht nur) in der Politik.