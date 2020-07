»Ein Parteiverbot würde kein Ende ihrer Arbeit bedeuten«

Henning von Stoltzenberg Flagge zeigen gegen Faschisten: Demonstrationszug durch Siegen (10.7.2020)

Vor kurzem hat in Siegen ein Büro der faschistischen Partei »Der III. Weg« eröffnet. Überrascht Sie die Wahl des Standortes?

Nicht ganz, schon vor Monaten gab es entsprechende Gerüchte. Sie treiben hier bereits seit Jahrzehnten ihr Unwesen. Siegener Neonazis sind seit den 1990er Jahren in nahezu allen bekannten Strukturen vernetzt – in Vereinigungen wie der seit 1995 verbotenen »Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei«, FAP, der »Sauerländer Aktionsfront«, SAF, oder in späteren Jahren im Verbund der »Freien Nationalisten Siegerland«, FNSi, und dem seit 2014 verbotenen »Freien Netz Süd«, FNS, in dem sich 20 Kameradschaften verbanden und aus dem später auch die Partei »Der III. Weg« hervorging.

Die Entscheidung für Siegen ist wohl auch eine strategische. Die Stadt liegt in nächster Nähe zum Dreiländereck von NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Rechten versuchen, regional übergreifend zu agieren. Ihre Netzwerke gehen allerdings noch weiter. So liefen sie des öfteren bei Aufmärschen der Faschisten in der Ukraine mit und ließen sich von ihnen auch militärisch ausbilden.

Wie aktiv waren die Faschisten in Siegen zuletzt?

In den vergangenen Jahren organisierten sie immer wieder Infostände, sie wurden mehr und mehr präsent. Es gab Angriffe auf Linke, auf Leute aus der Punkerszene. 2011 demolierten stadtbekannte Rechte das Büro der Partei Die Linke. 2014 wurde ein Student in der Oberstadt angegriffen, erlitt eine schwere Kopfverletzung und musste im Krankenhaus operiert werden. Zur Europawahl 2019 nahmen die Aktivitäten deutlich zu. Vor allem die von Julian Bender (Gebietsleiter West von »Der III. Weg«, jW), welcher sich damals wohl schon das Ziel gesetzt hatte, mit seiner Partei nach Siegen zu expandieren.

Ursprünglich kommt er aus der 30 Kilometer entfernten Stadt Olpe, wo die Partei bereits versucht hatte, Fuß zu fassen und eine Bürgerwehr etablieren wollte – vergeblich. Dort veranstaltet »Der III. Weg« jährlich den sogenannten Tag der Heimattreue. Neben rechten Bands und Musikern wie »Makss Damage« wollen sie Kampfsport- und Selbstverteidigungskurse anbieten. Wie auch mit ihrem Parteibüro versuchen sie hier Bürger mit vermeintlich karitativen Angeboten wie Tierfutter- und Kleiderspenden zu locken.

Wie reagierten Stadt und Bevölkerung auf die rechten Umtriebe?

Bisher gab es kaum Protest. Den müssen wir in Zukunft ausbauen, um weitere Umtriebe der Partei in der Region zu unterbinden. Zwar ist die Stadt sehr konservativ geprägt, jedoch konnte »Der III. Weg« kaum Anschluss bei der mehrheitlichen CDU-Wählerschaft bekommen. Das Sauerland im allgemeinen war in der Vergangenheit aber immer im Fokus dieser braunen Gruppierung. Die bürgerlichen Politiker wie Bürgermeister und Landrat äußerten sich besorgt zur Büroeröffnung und definierten die Stadt Siegen als weltoffene tolerante Universitätsstadt. Doch sie gaben keine Lösungs- und Handlungsmöglichkeiten bekannt, wie es schnell wieder loszuwerden ist.

Und was unternehmen Ihr Bündnis und weitere Initiativen?

Am Anfang war es wichtig, schnell zu reagieren. Innerhalb von 24 Stunden organisierten wir ein breites antifaschistisches Bündnistreffen mit mehr als 50 Teilnehmern. Am Tag darauf gab es die erste Kundgebung direkt vor dem Parteibüro. Wir meldeten eine Demonstration an und bauten eine neue Infrastruktur auf, um dynamisch auf diese Situation zu reagieren. Mehr als 1.000 Teilnehmer sind am Freitag vergangener Woche auf die Straße gegangen. Für die nächste Zeit planen wir eine bundesweite Demonstration.

Wir machen weiter, bis das Büro geschlossen ist. Nur ein konsequenter Antifaschismus und Selbstschutz kann der Stadt und den Bürgern helfen. Wir müssen da sein, wo die Neonazis sind und ihnen immer einen Schritt voraus sein. Gleichzeitig braucht es Aufklärungsarbeit über die rechten Netzwerke. Ein Parteiverbot würde kein Ende ihrer Arbeit bedeuten, das hat die Erfahrung aus Jahrzehnten bewiesen.