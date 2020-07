Schamlose Vereinnahmung

imago images/Hans Lucas Wahlplakat des Bürgermeisters von Perpignan, Louis Aliot vom faschistischen Front National (28.6.2020)

Wer nach Perpignan im Süden Frankreichs blickt, muss mit Verblüffung feststellen, dass mit Louis Aliot – im Juni neu gewählter Bürgermeister der Stadt sowie Vizepräsident des Rassemblement National (RN) – ein wichtiger Vertreter der extremen Rechten das gegenwärtig geschlossene Walter-Benjamin-Zentrum für zeitgenössische Kunst möglichst bald wieder eröffnen will. Was verbindet Aliot und den RN mit dem deutsch-jüdischen Schriftsteller und Emigranten Walter Benjamin? Kurz gesagt: Nichts!

Benjamin, der als deutscher Jude und Antifaschist schon 1933 nach Frankreich fliehen musste, konnte dank der Unterstützung der antinazistischen Emigration dort überleben. Als Truppen des faschistischen Deutschlands Polen überfielen, wurde er gemeinsam mit mehreren tausend deutschen Emigranten als »feindlicher Ausländer« von der konservativen Regierung knapp drei Monate in Frankreich interniert. Im November 1939 aus dem Internierungslager entlassen flüchtete Benjamin nach Lourdes, von wo er zunächst weiter nach Marseille reiste, bevor er im September 1940, nach dem deutschen Überfall auf Frankreich und der Etablierung des Vichy-Regimes im »unbesetzten Teil«, versuchte, über Spanien nach Portugal zu fliehen und von dort mit einem USA-Visum auszureisen. Zwar gelang ihm mit Hilfe von französischen Antifaschisten bei Portbou der Grenzübertritt nach Spanien. Aus Angst vor einer Auslieferung an die Deutschen nahm er sich jedoch in der Nacht vom 26. zum 27. September 1940 das Leben. Walter Benjamin repräsentiert damit das genaue Gegenteil der politischen und kulturellen Positionen und der historischen Bilder, für die die französische Rechte in Form des Rassemblement National (RN) bis heute steht.

Vollmundig kündigte Louis Aliot an, aus dem Kulturzentrum solle ein Dokumentationszentrum zu Flucht und Vertreibung werden. Jüdische Schicksale sollten hier genauso beschrieben werden wie die der spanischen Republikaner, die gegen Franco kämpften und nach Frankreich fliehen mussten. Auch der Sinti und Roma solle gedacht werden. Was so respektabel klingt, hat nur einen einzigen Zweck: Der RN solle salonfähig werden und den »rechtsradikalen, antisemitischen, fremdenfeindlichen Mief« loswerden, wie Jürgen Ritte, Literaturwissenschaftler an der Sorbonne-Nouvelle, betonte.

Ähnlich hatten führende französische Intellektuelle argumentiert, die sich in der Tageszeitung Le Monde vom 30. Juni in einem offenen Brief gegen die Pläne von Louis Aliot und dem RN positionierten. Mit dem Zitat von Walter Benjamin »Auch die Toten werden, vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein« riefen sie dazu auf, im »Geist des Widerstands gegen alle Formen des Vergessens und der Manipulation unseres kollektiven Gedächtnisses« sich dem Missbrauch des Namens von Walter Benjamin zu widersetzen. Protest regt sich auch in anderen Ländern. So verurteilt die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) dieses unwürdige Schauspiel des RN und die Instrumentalisierung des Gedenkens an Walter Benjamin.