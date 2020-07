Jürgen Heck/ZDF Sachspenden für die unter Quarantäne gestellten Tönnies-Werksarbeiter in Rheda-Wiedenbrück – »Tönnies und die Werkverträge«

Schimpfen. Drängeln. ­Mittelfinger

Kampf auf dem Asphalt

Meist seien es nicht die paar Radfahrer, sondern die Autofahrer, die rabiat rasen, sagt Nancy Heu. Die Krankenschwester pendelt mal mit dem Rad, mal mit Auto zur Arbeit nach Magdeburg. Wenn sich Rad- und Autofahrer im Straßenverkehr begegnen, wird es gefährlich – für die eine Partei. 460 Radfahrer sind allein im Zeitraum von Januar bis November 2019 im Straßenverkehr zu Tode gekommen. Dieses Jahr sind die Zahlen schon deutlich gestiegen. Und Scheuer ist Verkehrsminister.

MDR, 20.45 Uhr

Loveparade – Als die Liebe tanzen lernte

Die Loveparade in Duisburg im Jahr 2010 war ein Verbrechen. Aber 1999 tanzten eineinhalb Millionen Menschen auf den Straßen von Berlin – es war die größte Party aller Zeiten. Geburtsstunde des Techno-Woodstocks war ein verregneter Sonnabend nur zehn Jahre zuvor, im Sommer 1989. Damals tanzten 75 Menschen auf dem Kurfürstendamm in einer angemeldeten Demonstration für Friede, Freude, Eierkuchen. Kann man heute nur noch schwer nachvollziehen.

Das Erste, 22.45 Uhr

Tönnies und die ­Werkverträge

Ausbeutung mitten in Deutschland

Nach massenhaften Coronavirusinfektionen bei Deutschlands größtem Schlachtbetrieb Tönnies diskutiert man plötzlich über die altbekannten Arbeits- und Lebensbedingungen von Werkvertragsmitarbeitern. Wie unter einem Brennglas sind in der deutschen Fleischindustrie die verheerenden Auswirkungen prekärer Arbeitsverhältnisse, der Gier der Unternehmer und der Machtlosigkeit von Gewerkschaften zu betrachten. Werkverträge sind aber auch im Bausektor, bei Gebäudereinigern oder in der Automobilindustrie üblich – also überall dort, wo Unternehmen ihre Beschäftigten nicht fest anstellen wollen, um relativ hohe Lohnkosten zu vermeiden. Das kritisiert Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung scharf. Inflationsbereinigt seien die Unternehmensgewinne in den vergangenen 30 Jahren um fast 80 Prozent gestiegen, die Reallöhne dagegen nur um rund 15 Prozent.

ZDF, 22.45 Uhr