Rotlicht: Basic Law

Leah Millis/REUTERS Die lautstarke Opposition verdeckt den Umstand, dass für einen großen Teil der Hongkonger Bevölkerung die Zugehörigkeit zu China außer Frage steht

Hongkongs »Basic Law« ist, wenn man so will, der praktische Ausdruck eines widersprüchlichen Schrittes: des Bemühens, die vormalige britische Kolonie in den chinesischen Staat einzugliedern, dabei aber ihre innere Verfasstheit nach Möglichkeit unverändert zu lassen. Dieser eigentümliche Plan entsprach, als sich London und Beijing über die Rückgabe Hongkongs einigten und am 19. Dezember 1984 die »Chinesisch-britische gemeinsame Erklärung« unterzeichneten, in der die Rückgabe geregelt wurde, den Interessen beider Seiten: Großbritannien behielt – vor allem ökonomisch und kulturell – einen gewissen Einfluss; die Volksrepublik wiederum konnte das neue Sonderverwaltungsgebiet als Wirtschaftsmotor und als Scharnier für Handel und Finanzgeschäfte mit dem Westen nutzen. »Ein Land, zwei Systeme«, so lautete die politische Formel dafür. Die Funktion, Hongkongs »System« rechtlich zu fixieren – in Abgrenzung vom System des Festlands –, kommt dem Basic Law, einer Art Grundgesetz der Metropole, zu. Seine Verabschiedung wurde in der Chinesisch-britischen gemeinsamen Erklärung von 1984 festgelegt und erfolgte am 4. April 1990. Mit der Rückgabe Hongkongs am 1. Juli 1997 trat das Basic Law schließlich in Kraft.

In der öffentlichen Debatte über Hongkong wird vor allem im Westen der Schwerpunkt stets auf den zweiten Teil der Formel »Ein Land, zwei Systeme« gelegt. Das Basic Law sieht dazu spezielle Regierungsstrukturen vor, eine eigene Gesetzgebung, eine eigene Justiz. Es umfasst eigenständige Regelungen für Wahlen, für die Presse-, die Versammlungsfreiheit und einiges mehr – kurz: »ein hohes Maß an Autonomie«, wie es in den »Generellen Grundsätzen« gleich zu Beginn des Gesetzestextes, in Kapitel 1 Artikel 2, heißt. Besonders im Westen gern übersehen wird allerdings, dass die Formel »Ein Land, zwei Systeme« auch einen ersten Teil hat. Hongkong ist eben keine Kolonie mehr: Es ist, so steht es in Kapitel 1 Artikel 1 des Basic Law, »ein unveräußerlicher Teil der Volksrepublik China«. Aus diesem Grund wurde das Basic Law im Jahr 1990 vom Nationalen Volkskongress in Beijing verabschiedet und nicht von Hongkongs damaligen Kolonialbehörden. Aus diesem Grund »bevollmächtigt« der Volkskongress das Gebiet in Kapitel 1 Artikel 2 zu seiner Autonomie.

Problematisch wird es, wenn der erste und der zweite Teil der Formel »Ein Land, zwei Systeme« miteinander in Konflikt geraten. Das war im vergangenen Jahr der Fall, als gewaltsame Proteste in Hongkong tobten, manche offen die Abspaltung, sogar die Rekolonialisierung der Stadt forderten, äußere Mächte sich einmischten und immer öfter Festlandchinesen physisch angegriffen wurden. Eigentlich sieht das Basic Law für solche Fälle, in denen die Einheit des Landes offen in Frage gestellt wird, in Kapitel 2 Artikel 23 die Verabschiedung eines speziellen Sicherheitsgesetzes vor – durch die autonomen Institutionen in Hongkong. Das Sonderverwaltungsgebiet Macau, das sich als einstige portugiesische Kolonie strukturell in ähnlicher Lage befindet und ebenfalls über ein Basic Law verfügt, hat ein derartiges Sicherheitsgesetz bereits im Jahr 2009 verabschiedet. Hongkong hat das nicht getan. Deshalb hat es der Nationale Volkskongress nun nachgeholt. Es stimmt freilich: Da Hongkong die Einheit des Landes nicht zuverlässig mit autonomen Regelungen schützt, tut es nun Beijing; die idealtypische Autonomie erhält Kratzer. Nur: Zu behaupten, die Durchsetzung des Prinzips »Ein Land« laufe auf das Ende des Prinzips »Zwei Systeme« hinaus, ist Unfug; die Autonomie der Metropole besteht, wenn auch mit einigen Einschränkungen in Sachen nationale Sicherheit, fort. Was sie beinhaltet, kann man jederzeit in Hongkongs nach wie vor gültigem Basic Law nachlesen.