Damit es jeder kapiert

A24 Dringliche Einsichten: Emily (Taylor Russell) und Luke (Lucas Hedges) und der abwesende Vater

Trey Edward Shults wollte offenbar so viele gesellschaftliche Konfliktthemen verhandeln wie irgend möglich – jedenfalls wirkt sein dritter Spielfilm nun vollgestopft bis oben hin. »Waves« erzählt zunächst die Geschichte des passionierten jungen Ringers Tyler (Kelvin Harrison Jr.), der völlig aus der Bahn gerät, als bei ihm eine schwere Sportverletzung diagnostiziert wird. Das bietet dem US-amerikanischen Regisseur und Drehbuchautor Gelegenheit, die Mechanismen eines Schulsystems anzudeuten, das (unbezahlten) Leistungssport fetischisiert und den mehrheitlich männlichen Nachwuchsathleten Verhaltensmuster vermittelt, deren negative Auswirkungen unter dem Schlagwort »toxische Männlichkeit« gefasst werden. Noch bevor Tyler in der zweiten Filmhälfte völlig aus dem Blickfeld gerät und dessen jüngere Schwester Emily (Taylor Russell) ins Zentrum rückt, lässt Shults zudem schlaglichtartig den in den USA grassierenden Missbrauch von Schmerzmitteln aufscheinen, den anhaltenden Kampf ums Abtreibungsrecht und auch noch die Explosionskraft des N-Wortes.

Zugleich will der 31jährige offenbar möglichst viele Mittel nutzen, die die Filmtechnik hergibt. Jedenfalls lässt er die Kamera schwindelerregende Pirouetten drehen und wechselt im Laufe von gut zwei Stunden zwischen verschiedenen Breitwandformaten und altmodischem Normalformat. Dieser Stilwillen, der Shults’ Lehrzeit bei Terrence Malick anklingen lässt, dient nicht immer einem nachvollziehbaren Zweck. Aber es wirkt passend, wenn der junge Filmemacher die formalistische Maßlosigkeit im Interview auf das Alter seiner Hauptfiguren bezieht, darauf, dass Pubertierende sich einbildeten: »Du fühlst alles!«

Durchaus folgerichtig wirkt die Melodramatik dieses Films, der fast ununterbrochen von Popsongs untermalt ist, mitunter reichlich naiv. Stellenweise beweist »Waves« jedoch auch reife Meisterschaft. Wie schon in seinem ­Indie-Horrorstreifen »It Comes at Night«, zeigt Shults hier ein feines Gespür für die Mehrdeutigkeit, die traditionelle Familienstrukturen unter bestimmten Umständen aufweisen können. Die fordernde Strenge von Tylers und Emilys Vater Ronald (Sterling K. Brown) spiegelt unterschiedlichste gesellschaftliche Faktoren: konservative Geschlechterverhältnisse und amerikanische Frömmigkeit, aber auch eine spezifische Ausprägung von bürgerlicher Selbstdisziplin und Konkurrenzdenken, die wohl Ergebnis jener rassistischen Bedingungen ist, unter denen dieser afroamerikanische Bauunternehmer Wohlstand erworben hat.

Dabei verblüfft die Unbefangenheit, mit der Shults als weißer Filmemacher von einer schwarzen Lebenswelt erzählt. Vorwürfen illegitimer kultureller Aneignung beugt er vor, indem er in Interviews betont, den Stoff zusammen mit seinem Hauptdarsteller Harrison erarbeitet zu haben, der nach seinem Einsatz in »It Comes at Night« anscheinend ein enger Freund geworden ist. So sind biographische Erfahrungen des Schauspielers in Figurenentwicklung und Handlung eingegangen. Zugleich unterstreicht Shults seinen eigenen persönlichen Bezug: Er hat als Jugendlicher offenbar dieselbe Sportverletzung erlitten wie Tyler, und auch die Szene, in der Emily ihren Freund Luke (Lucas Hedges) dazu ermuntert, seinen Vater am Sterbebett zu besuchen, obwohl der die Familie vor Jahren im Stich gelassen hat, beruht offenbar auf einer eigenen Erfahrung des Regisseurs.

So ist jederzeit spürbar, dass ihm »Waves« eine Herzensangelegenheit ist. Entsprechend dringlich will er uns offenbar Einsichten vermitteln, die er aus Schicksalsschlägen gewonnen hat. Das läuft freilich im Kern auf ein »Carpe diem!« (Nutze den Tag!) hinaus, das uns nach wenigen Minuten eine Lehrerin zuruft. Damit es auch wirklich jeder kapiert, folgt noch eine Erläuterung, bevor die Kamera den Leitspruch schließlich auf einer Tafel im Klassenzimmer einfängt.