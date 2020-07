Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) meldete am Dienstag: »›NSU 2.0‹ und ›Todeslisten‹: Es reicht!«

In den vergangenen Tagen gingen bei den Linken-Politikerinnen Martina Renner, Anne Helm, Evrim Sommer und Janine Wissler Morddrohungen ein – teils unterzeichnet mit dem Kürzel »NSU 2.0«. Gleichzeitig verschickt das Berliner LKA Briefe an Antifaschist*innen, die sich auf einer seit 2012 kursierenden »Todesliste« Berliner Neonazis befinden. Unter ihnen befinden sich Nachkommen von Opfern (...) des Nationalsozialismus. Auch sie erfahren in Berlin erst nach Jahren schlampiger »Ermittlungsarbeit« von der Bedrohung für Leib und Leben. Tenor der Briefe, die sie nun von der Ermittlungsgruppe »Fokus« erhalten: Sie sollen sich nicht allzu viele Sorgen machen, die Lage wäre nicht wirklich gravierend. Diese völlig empathiefreien Schreiben wirken auf die Betroffenen zynisch. (…)

Der Vernichtungswille deutscher Nazis ist ungebrochen, deutsche Behörden reagieren mit Beschwichtigung und Verharmlosung. Dabei wird einmal mehr klar, dass Mitarbeiter der Behörden, die unsere Sicherheit garantieren sollen, nicht »nur« auf dem rechten Auge blind sind, sondern im konkreten Fall tief in die Machenschaften organisierter Nazistrukturen verwickelt sind. In Hessen führt die Spur einmal mehr zu einem Computer der Frankfurter Polizei, in Berlin sind das LKA und »Verfassungsschutz« eng mit den dringend Tatverdächtigen der Neuköllner Anschlagsserie verbandelt. (…)

Als partei- und strömungsübergreifende Organisation erklärt sich VVN-BdA solidarisch mit allen von Nazis bedrohten Antifaschistinnen und Antifaschisten. (…)

Die Linke-Fraktion im hessischen Landtag teilte am Dienstag mit: »Rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei – Kabarettistin Idil Baydar ist ein weiteres Opfer«

Heute ist bekanntgeworden, dass auch die Daten der Kabarettistin Idil Baydar von einem Wiesbadener Polizeicomputer abgefragt worden sind und dass es noch weitere Drohschreiben, unterzeichnet mit NSU 2.0, gibt. Dazu erklärt Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag:

»Die Nachricht, dass offenbar auch die Kabarettistin Idil Baydar Opfer von Drohungen geworden ist und wieder hessische Polizisten eine üble Rolle spielen, ist erschreckend. Nach allem, was bisher bekanntgeworden ist, wurden ihre Daten bereits im März letzten Jahres von einem Wiesbadener Polizeirevier aus abgefragt. Details zu diesem Vorgang wurden dem Parlament leider erst heute mitgeteilt. Hinweise auf diesen weiteren Fall hatte Innenminister Peter Beuth (CDU) am 8. Juli nur angedeutet. Es ist unklar, wieviel er da bereits wusste und ob er wieder Informationen zurückgehalten hat.« (…)

»Die Landesregierung trägt die Verantwortung für dieses Desaster innerhalb der hessischen Polizei. Wie sollen Bürgerinnen und Bürger unter diesen Umständen Vertrauen in die Institution Polizei haben? Im Interesse von Rechtsstaat, Bürgerinnen und Bürgern sowie allen redlichen Polizisten, die durch diesen Skandal geschädigt werden, muss hier endlich durchgegriffen werden. Es darf keine Gefahr von einer Institution ausgehen, die dem Schutz dienen soll. Das ist bei der hessischen Polizei im Moment offensichtlich nicht mehr gewährleistet.«