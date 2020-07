Ins eigene Fleisch

imago/ZUMA Press »Wir steuern in einen Kalten Krieg«: Tobias Ellwood, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im britischen Parlament (London, 15.1.2019)

»Wir steuern in einen Kalten Krieg«: Klare Worte fand Tobias Ellwood, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im britischen Parlament, kurz vor der gestrigen Entscheidung der Tory-Regierung, vom kommenden Jahr an die Nutzung von Huawei-Ausrüstung beim Aufbau der britischen 5G-Netze zu verbieten. Ellwood hat die Entscheidung selbst mit vorangetrieben: Er gehört zu den antichinesischen Hardlinern im Tory-Establishment, die mit starker Unterstützung seitens der US-Regierung den Aufstand gegen Premierminister Boris Johnson gewagt und nun gewonnen haben. Johnson hatte im Januar entschieden, den Anteil von Huawei-Technik zwar zu beschränken, den Konzern aber nicht völlig auszuschließen. In der Nachspielzeit hat er den Machtkampf verloren. Die Folgen wiegen in mehrfacher Hinsicht schwer.

Zum einen treffen sie das Vereinigte Königreich selbst. Die Regierung räumte bereits ein, dass ihre Entscheidung, den Aufbau der 5G-Netze um ein Jahr zu verzögern, gut zwei Milliarden Pfund kosten wird – mindestens. Hinzu kommt nicht nur, dass Huawei in Großbritannien stark in Forschung investiert und erst Ende Juni angekündigt hatte, 1,2 Milliarden Pfund in ein neues High-Tech-Werk in Cambridge zu investieren. Ob es dabei bleibt, ist eher zweifelhaft.

Chinas Botschafter Liu Xiaoming wies vor kurzem explizit darauf hin, auch andere chinesische Unternehmen beobachteten die Entwicklung sehr genau und würden ihre Schlüsse ziehen. Dass Milliardengeschäfte ausbleiben könnten und Jobs verlorengehen, ist mitten in der Coronakrise keine Nachricht, die herbeigesehnt wird. Vor allem aber hatte das Vereinigte Königreich seine Post-»Brexit«-Strategie nicht zuletzt darauf gegründet, den Handel und die Finanzbeziehungen mit der Boomregion des 21. Jahrhunderts, mit Ost- und Südostasien, rasch auszubauen. Ob es von strategischer Klugheit zeugt, sich in heikler Lage selbst ein Standbein wegzuhauen, ist fraglich.

Außerdem stellt sich die Frage, ob die britische Kehrtwende Signalwirkung für andere Länder haben wird. Das betrifft zunächst wohl Kanada, das sich bisher dem enormen Druck aus Washington, Huawei auszuschließen, noch verweigert. In London hieß es gestern, Kanada teile weitgehend die britische Analyse. Auch der Druck auf Indien nimmt stark zu. Dessen Entscheidung dürfte dabei womöglich noch wichtiger sein als die britische, weil sein Markt erheblich größer ist – und weil es nicht wenigen als eine gern übersehene weitere Zukunftsmacht neben China gilt.

Ob Beijing, um einen Dominoeffekt zu verhindern, Gegenmaßnahmen gegen London ergreifen oder weiter versuchen wird, die ökonomischen Bindungen zum Vereinigten Königreich zu stärken, um die Blockbildung im neuen Kalten Krieg zu erschweren – man wird sehen. Klar ist nur: Die britische Regierung hat gestern die globalen Spannungen mitten in der Krise kräftig angeheizt.