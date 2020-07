»Kampf um die Seelen«

Hintergrund: Debatte über ­Wahlfälschung

Nach der knappen Niederlage von Rafal Trzaskowski haben Politiker der »Bürgerplattform« (PO) eine Diskussion über mögliche Wahlfälschung begonnen. Tomasz Siemoniak, ehemaliger Verteidigungsminister unter Donald Tusk, sagte am Montag dem Sender Radio Zet, das organisatorische Durcheinander könne nicht der einzige Grund dafür gewesen sein, dass große Teile der Auslandspolen nicht hätten abstimmen können. Insbesondere die Konsulate in Großbritannien hatten die Stimmabgabe der dort lebenden Polen zu einer komplizierten Angelegenheit gemacht: Es galt Briefwahl, jedoch durften Stimmzettel nicht mit der britischen Post, sondern nur per Kurierdienst eingesandt werden.

Der Verdacht organisierter Schiebereien wurde vor allem in den sogenannten sozialen Medien genährt, wo Wähler Fotos posteten, die zum Beispiel nicht doppelt abgestempelte Stimmzettel in der Urne – sie gelten als ungültig – zeigten. Auch der Opposition nahestehende Experten zweifelten allerdings an, dass solche Beobachtungen ausreichen könnten, um den Verdacht einer organisierten Fälschung zu erhärten. Im übrigen muss ein Einwand, um berücksichtigt zu werden, nachweisen, dass die unterstellte Fälschung das Ergebnis »wesentlich beeinflusst« habe.

Auffällig ist jedenfalls, dass die Regierung Anfang Juni das Verfahren für Wahlprotest in einer Weise geändert hat, die die Beweisführung bei möglichen Verstößen erschwert. Galt traditionell eine Frist von 14 Tagen für die Berücksichtigung begründeter und dokumentierter Verstöße, so wurde diese Frist nun auf drei Tage ab der Bekanntgabe des offiziellen Endergebnisses reduziert. Sie läuft somit am morgigen Donnerstag ab. Begründet wurde die Änderung – wie derzeit so vieles – mit den Pandemiebedingungen. (rl)