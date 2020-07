Ehre statt Geld

Lp/Olivier Arandel/MAXPPP/dpa Für die präsididale Feier in Paris wurden Krankenhausbeschäftigte in das Zentrum der Stadt abkommandiert

Ein beinahe selbstkritischer französischer Präsident Emmanuel Macron hat am gestrigen 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, eingestanden, in den bisher drei Jahren seiner Amtszeit »Fehler gemacht« und es versäumt zu haben, »das Vertrauen« der Bevölkerung zu gewinnen. Wie er in einem Interview mit Journalisten der TV-Sender TF 1 und France 2 erklärte, will er die von den Franzosen mehrheitlich abgelehnte »Reform« des Rentensystems dennoch in den bis zur nächsten Wahl verbleibenden zwei Jahren durchsetzen, notfalls auch »gegen sie«.

Dem Gespräch war am Vormittag auf der Pariser Place de la Concorde die übliche Riesenmilitärschau vorangegangen, mit der sich französische Präsidenten am 14. Juli gerne als Armee- und Schlachtenführer produzieren. Ohne Publikum und ohne den traditionellen Vorbeimarsch auf der Avenue des Champs-Élysées, dafür mit einer Hundertschaft Krankenhauspersonal und dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn auf der Tribüne, hatte der Staatschef ein steifes Zeremoniell in Erinnerung an den Gründer der Fünften Republik, General Charles de Gaulle, und »zu Ehren des heldenhaften Krankenhauspersonals« vorführen lassen.

Die aufmarschierten Uniformierten aus 39 verschiedenen Militäreinheiten dokumentierten allerdings vor allem den Willen ihres Oberbefehlshabers, Frankreichs postkoloniale Kriege in Afrika weiterzuführen. Für Mediziner, Krankenschwestern und Pfleger der staatlichen Gesundheitsdienste, die nicht erst seit der Coronapandemie ihre Arbeit bis zur Erschöpfung leisten, hat Macrons Regierung dagegen fast kein Geld übrig.

Das am Dienstag zur präsidialen Feier in das menschenleere Zentrum der Hauptstadt abkommandierte Personal in weißen Arztkitteln hatte dem Staatschef in den vergangenen sechs Wochen erst mit der Drohung, die Arbeit landesweit niederzulegen, einen Kompromiss abringen können. Statt der geforderten 300 Euro im Monat wurde eine Lohnaufstockung um 183 Euro zugestanden, die zunächst ab September mit 90 Euro monatlich und im kommenden März mit noch einmal 93 Euro in Raten verwirklicht werden soll. Zugestimmt hatten dem von der Gewerkschaft CGT als »Parodie« bezeichneten Ergebnis nur drei der fünf gewerkschaftlichen Verhandlungsführer.

Das Ziel seiner »Reformpolitik« will Macron auch nach der Gesundheitskrise nicht ändern. Mit seiner in der vergangenen Woche unter dem Ministerpräsidenten Jean Castex neu formierten Regierung werde er, wie er in dem Interview bekräftigte, »vor allem um Vertrauen werben«. In Castex – ein Vertreter der politischen Rechten wie sein Vorgänger Édouard Philippe – habe er einen Mann, der sich »auf dem Land auskennt und seine Erfahrung hat mit dem öffentlichen Dienst und den Gewerkschaften«, sowie »eine Mannschaft«, die seine »Reformen konsequent durchsetzen kann«.

Als Folge der Pandemie erwartet der Präsident nach eigenen Angaben »einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit bis zum Jahresende«. Von den einschränkenden Maßnahmen der Regierung seien rund 40 Prozent der Beschäftigten betroffen gewesen. Zur Finanzierung der 460 Milliarden Euro, die Frankreich inzwischen für die Unterstützung gefährdeter Betriebe ausgegeben hat, werde er aber keine »Reichensteuer« erheben. »Einen Unternehmer zu besteuern, der in die Zukunft investieren will, wäre absurd«, erklärte Macron. Priorität für die Zeit nach Corona sei »die Einstellung junger Menschen« und die Ausbildung von rund 700.000 Schulabgängern, die in diesem Jahr auf den Arbeitsmarkt drängen würden.