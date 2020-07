ZDF/Despina Spyrou Widerstandsgruppe im Wald: »The Lobster«

München Mord

Die ganze Stadt ein Depp

Schöner Titel und ein großer Mime, den man nur noch selten sieht. Die Story ist da eher egal: Ein Nachbar von Kriminaloberrat Zangel wird tot in seiner Wohnung aufgefunden. Der vereinsamte Rentner Josef Kleint wurde erschlagen. Ein wertvolles Gemälde, das die Wand der Wohnung des Opfers schmückte, wird zum Zentrum eines Verwirrspiels. Mit Nikolaus Paryla. D 2018.

ZDF, Sa., 20.15 Uhr

The Lobster

In einer nahen Zukunft: Singles werden in ein Hotel am Meer gebracht. Sollten sie innerhalb von 45 Tagen keinen Partner gefunden haben, werden sie in Tiere ihrer Wahl verwandelt. David, der mit seinem Hund eingewiesen wird, entscheidet sich für die Spezies Hummer. Nachdem ihm die Flucht gelungen ist, trifft er im Wald eine Widerstandsgruppe. Mit Léya Seydoux. IRL/GB/GR/F/NL/USA 2015.

3sat, Sa., 23.15 Uhr

Besser geht’s nicht

Der Schriftsteller und Misanthrop Melvin Udall lebt in New York. Das zynische Ekel quält Mitmenschen mit seiner Menschenverachtung, allen voran Carol, die Kellnerin seines Stammcafés, und Nachbar Simon. Als Simons Hund in Melvins Leben tritt, beginnt er sich zu verändern. Mit einem chargierenden John Joseph Nicholson und Helen Hunt. USA 1997.

Das Erste, Sa., 23.40 Uhr

Downsizing

Dank einer neuen Prozedur beschließen einige Menschen, sich aus Gründen des Umweltschutzes schrumpfen zu lassen. Der Therapeut Paul unterzieht sich dieser Sache und findet sich in einem neuen Leben wieder. Bald erkennt er jedoch, dass das Verfahren auch missbraucht werden kann und dass die neue Art zu leben nicht nur Vorteile mit sich bringt. USA/N 2017. Mit Matt Damon, Christoph Waltz.

Sat.1, So., 20.15 Uhr

Walt Disney – Der Zauberer

Walt Disney: Visionär und ein Intrigant, ein schlimmer und genialer Finger. Im ersten Teil des Porträts werden die Jahre 1901 bis 1941 beleuchtet, von den Anfängen mit »Micky Maus« bis zum Triumph von »Schneewittchen«, dem ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm überhaupt. Zweiter Teil im Anschluss. USA 2015.

Arte, So., 21.45 Uhr