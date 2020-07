Kleinproblem Staatsverschuldung

jW

Wir haben in der letzten Finanzkrise vorgeführt bekommen und also gelernt, dass die überbordende Verschuldung des Kapitals im Fall einer Pleitewelle durch mehr Verschuldung abgemildert werden kann. Seit Corona zugeschlagen hat, wird dieses die Symptome lindernde Mittel wieder eingesetzt. Kredite der Notenbanken fließen statt in Hunderten von Milliarden Dollar und Euro etc. nun in der neuen Größenordnung von Billionen. Spender der »Liquidität« (also des sofort verfügbaren Geldes) sind die Zentralbanken der Welt. Das Resultat ist eine noch höhere Verschuldung, die auch nach der Krise nicht einfach verschwindet, sondern mitgeschleppt wird. Das Sonderbare an dem Phänomen ist, dass es kaum je als Problem auftaucht. Die Frage, wieviel Verschuldung kann sich das Weltkapital leisten, wird nicht diskutiert. Vielmehr konzentriert sich die Diskussion auf die Teilfrage, wieviel Verschuldung kann sich der Staat – meist in der Form »unser« Staat – leisten.

Auch das ist eine berechtigte Frage, aber eben nur ein Teilaspekt des Problems. Er ist leichter zu klären als das ganze. Nach der letzten Finanzkrise haben einige gutbürgerliche Ökonomen aus der Erfahrung, dass für viele Staaten die Beschaffung von Kredit kein Problem darstellte, die vernünftige und eigentlich längst bekannte Schlussfolgerung gezogen, dass dem Staat Geld in unbegrenzter Menge zur Verfügung steht. Denn der produziert es schließlich selbst. Trotz der Einschränkung, dass das Geld von einer von der Regierung mehr oder weniger unabhängigen Behörde, nämlich der Notenbank, produziert wird, trifft diese Aussage im Prinzip zu. Die Ökonomen, die diese einfache Wahrheit »entdeckt« und dem breiten Publikum zugänglich gemacht hatten, nannten sie »Modern Monetary Theory (MMT)« oder deutsch »Moderne Geldtheorie«. Die unmittelbare Schlussfolgerung besteht darin, dass sich die Politiker ihre Streitereien über die Höhe der laufenden und in den Jahren angehäuften Verschuldung (die in Deutschland beispielsweise zur sogenannten und absurden »Schuldenbremse« geführt haben) schenken können. Ob der Finanzminister die Ausgaben über Steuern und Abgaben oder über von »seiner« Notenbank frisch geschöpftes Geld finanziert, ist eigentlich egal. Nicht egal ist dagegen, wieviel davon im Umlauf und wieviel jeweils in den Händen von einfachen Bürgern, von Kapitaleigentümern und von Banken ist.

Eine wichtige Einschränkung zum Geltungsbereich der MMT muss allerdings gemacht werden: Sie gilt nur für wirtschaftlich mächtige oder besonders begünstigte Staaten. Andere können zwar auch Geld drucken und ihren Bürgern als Bezahlung andienen. Wenn diese allerdings das nationale Geld zum Kauf von Importwaren verwenden wollen, sind sie darauf angewiesen, dass die Währung im Ausland akzeptiert wird. Das wird umso eher der Fall sein, je größer das Interesse ist, Produkte (oder auch Fabriken und Immobilien) aus dem entsprechenden Land zu kaufen.

Eine Schlussfolgerung aber ergibt sich in jedem Fall. Hohe Staatsschulden sind ein nachgeordnetes Problem, ein buchungstechnisches Symptom für echte ökonomische Probleme.