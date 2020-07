Merkel lachende Dritte

Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa Mark Rutte, Ministerpräsident der Niederlande, mimt den harten Hund. Ganz im Sinne des deutschen Kapitals und der Kanzlerin Angela Merkel (Berlin, 9.7.2020)

Eins muss man ihnen lassen: Unterhaltsam ist das Schurkenstück, das die Beamten in Brüssel aufführen. Für den ersten Akt stand am Donnerstag abend die Wahl des Chefs der Euro-Gruppe im Drehbuch. Es traten auf: Die spanische Finanzministerin Nadia Calviño – protegiert von Berlin, Kandidatin der europäischen Sozialdemokratie – sollte weiter, im Stile des bisherigen Amtsinhabers Mário Centeno, Illusionen in eine Reform der Euro-Zone schüren. Centeno hatte sich für den Ausbau eines EU-Haushalts ausgesprochen, wollte die knallharte Kürzungspolitik beenden. Centeno und Calviño waren die Hoffnungsträger »rot-rot-grüner« »Proeuropäer«. Die »Hanseatische Liga« schickte den Iren Paschal Donohoe ins Rennen. In dem Bündnis haben sich Österreich, Schweden, Dänemark, Finnland, Malta, Irland, die baltischen und die Benelux-Staaten auf einen harten Kürzungskurs eingeschworen. Der Zählkandidat aus Luxemburg, Pierre Gramegna, überstand nicht mal die erste Runde. Er hatte seine »Neutralität« angepriesen, von der angesichts der bevorstehenden Verteilungskämpfe niemand mehr etwas wissen wollte.

Donohoe ging als Sieger vom Platz. Ebenso das deutsche Kapital und dessen beständigster Trumpf, Kanzlerin Angela Merkel. Die Hardliner können frei aufspielen und müssen sich nicht mit dem ständigen sozialdemokratischen Bedenken herumschlagen. Berlin muss den von der Pandemie hart getroffenen südeuropäischen Staaten Zugeständnisse machen. Andernfalls drohen die ökonomisch dritt- und viertgrößten Volkswirtschaften Italien und Spanien mit dem Austritt aus dem Währungsverbund. Mit einem knurrenden Sparfuchs als Chef der Euro- Gruppe an Merkels Seite lassen sich Kürzungsdiktate leichter als »Kompromiss« verkaufen.

Ein solcher wurde im zweiten Akt präsentiert. Nach dem Buhlen um gut dotierte Posten ging es ans Feilschen um den EU-Finanzrahmen. EU-Ratspräsident Charles Michel zeigte Entgegenkommen für die gebeutelten Nettozahler. Das Budget bis 2027 soll um 20 Milliarden Euro geringer ausfallen. Deutschland und die »geizigen Vier« Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden sollen kräftige Rabatte bekommen. Berlin könnte demnach jährlich 3,6 Milliarden Euro behalten. Kredite aus dem vorgesehenen »Hilfsprogramm« in Höhe von 750 Milliarden Euro sollen früher zurückgezahlt werden. Zuschüsse soll es nur gegen Auflagen geben. Dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte geht das allerdings nicht weit genug. Er forderte ein Vetorecht für EU-Hilfen: Die Mitgliedstaaten müssten das Geld einstimmig bewilligen. Ein absurder Gedanke. Angesichts des drohenden Niedergangs der Euro-Zone spielt Rutte va banque. Merkel hingegen kann sich als Retterin des Abendlands in Szene setzen. Und sich von deutschen Banken und Konzernen auf die Schulter klopfen lassen.