EU: Für Türkei weitere 485 Millionen Euro

Brüssel. Die EU hat der Türkei weitere knapp 500 Millionen Euro für die »Versorgung von Flüchtlingen« bewilligt. Sowohl die Mitgliedstaaten als auch das Parlament hätten einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission zugestimmt, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. Mit den 485 Millionen Euro sollten zwei »humanitäre Hilfsprogramme« bis Ende 2021 verlängert werden. Das Geld fließt zusätzlich zu den sechs Milliarden Euro, die von der Europäischen Union im Rahmen des EU-Türkei-Abkommens von 2016 zur »Versorgung syrischer Flüchtlinge« zugesagt worden waren. »Solange der humanitäre Bedarf fortbesteht, wird die EU die Flüchtlinge in der Türkei unterstützen«, sagte Janez Lenarcic, EU-Kommissar für Krisenmanagement, am Freitag. In der Türkei leben rund 3,6 Millionen aus Syrien Geflohene. (dpa/jW)