Hass von Amts wegen

Arne Dedert/dpa Neonazis in den Reihen der Polizei zu ermitteln, damit tat sich Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU, 2. v. r.) bisher schwer

Auf die lange Bank schieben – nach diesem Motto verfahren deutsche Sicherheitsbehörden stets, wenn es darum geht, extreme Rechte in ihren eigenen Reihen zu identifizieren bzw. zu entfernen. Die Drohmails mit dem Absender »NSU 2.0« gegen die hessische Linke-Politikerin Janine Wissler und die Abfrage ihrer persönlichen Daten von einem Polizeicomputer aus haben den Landesinnenminister Peter Beuth (CDU) nun immerhin veranlasst, die Existenz eines rechten Netzwerkes in der Polizei nicht mehr gänzlich auszuschließen. Er will einen Sonderermittler einsetzen. Dieser hat am Freitag von Beuth genaue Zielvorgaben bekommen: »Ich erwarte von der hessischen Polizei, dass sie nichts unversucht lässt, diesen Verdacht zu entkräften.« Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hessen, Andreas Grün, sieht trotz der Neonazidrohungen weiter »keine Anhaltspunkte« für ein Netzwerk. Er muss es wissen: »Wir haben das Ohr am Puls bei den Kollegen«, sagte er am Freitag zu dpa.

Dabei hat nicht nur Wissler Drohmails erhalten. Zuvor trugen 2018 bereits mehrere Hassschreiben an die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz, die im Münchner Prozess um die Morde des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) Opferfamilien als Nebenklägerin vertreten hatte, die Kennung »NSU 2.0«. Und auch die Linke-Bundestagsabgeordnete Martina Renner und die Berliner Linke-Politikerin Anne Helm sollen nach Informationen der Taz davon betroffen sein. Mittlerweile sei immerhin ein Polizist als Zeuge vernommen worden, über dessen Account offenbar die Abfragen in der Polizeidatenbank erfolgten.

Seda Basay-Yildiz kritisierte den Innenminister am Freitag scharf und warf ihm Untätigkeit vor. Beuth, der wiederum das Landeskriminalamt für die verschleppten Ermittlungen verantwortlich machen wollte, habe sich nie bei ihr oder ihrer Familie gemeldet. Im Gegensatz zu LKA-Präsidentin Sabine Thurau. Sie habe veranlasst, dass Basay-Yildiz’ Kind seit längerem geschützt werde.

Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der hessischen Linksfraktion, hält Beuths Vorstoß für öffentlichkeitswirksamen Aktionismus: »Seit Jahren tappt das hessische Innenministerium im dunkeln, wenn es um rechte Gewalt und Drohungen geht. Vom NSU-Komplex über den Mord an Walter Lübcke bis hin zu rechten Polizeinetzwerken ist das zuständige Innenministerium mehr Teil des Problems als Teil der Lösung.« Beuth habe entweder seine Behörde nicht im Griff, oder er sage nicht die Wahrheit. »Immer drängender ist die Frage, was es polizeiintern zu verbergen gibt«, so Schaus. Der Kovorsitzende der Linkspartei, Bernd Riexinger, wertete die Morddrohungen als weitere Eskalation rechter Hetze. »Ich bin schockiert darüber, dass meinen Kolleginnen in der Vergangenheit zu keinem Zeitpunkt Polizeischutz angeboten wurde«, sagte er der Rheinischen Post.

Nicht zum ersten Mal nutzen Polizeibeamte interne Daten rechtswidrig. Ende 2017 schrieb ein Berliner Polizist anonyme Hassbriefe an Linke. Nach Recherchen des ARD-Magazins »Kontraste« sei zu bezweifeln, dass er allein gehandelt habe. Während der Ermittlungen wurde auch seine Lebensgefährtin, eine Kriminalkommissarin, befragt. Sie bearbeitete beim LKA Berlin im Staatsschutz die »linke Szene«. Die Polizei in Brandenburg wiederum führt seit Mai 2020 Disziplinarverfahren gegen zwei Polizisten, die Mitglieder des extrem rechten Vereins »Uniter« waren und unzulässige Abfragen im Auskunftssystem der Polizei gestartet haben sollen.