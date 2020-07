Aurelien Faidy/AutoFocus-prod/ARTE/JPG Films Lucie setzt sich mit voller Kraft für Rechte der Frauen ein: »Steht auf, Genossinnen!«

Steht auf, Genossinnen!

Für die Arbeiterin Lucie Baud ist in den 1890er Jahren die Arbeit in der Seidenfabrik Duplan die Hölle. Die Spinnerin arbeitet seit ihrem zwölften Lebensjahr in der Firma und wird wie die anderen Frauen ausgenutzt und missbraucht. Als ihr Mann stirbt, steht sie mit zwei Töchtern alleine da. Trotzdem setzt sich Lucie mit Witz, Kampfgeist und der Kraft des Liedes für die Rechte der Frauen ein. F 2018.

Arte, 20.15 Uhr

Face/Off – Im Körper des Feindes

Dein Gesicht, mein Gesicht: Der FBI-Agent Sean Archer hat seinen Erzfeind Castor Troy zur Strecke gebracht und in den Hochsicherheitstrakt eines Krankenhauses befördert. Mittels plastischer Chirurgie bekommt Archer Castors Gesicht. USA 1997. Mit John Travolta, Nicolas Cage.

RTL 2, 20.15 Uhr

Die Rückkehr der Autokinos

Das erste Autokino wurde 1933 in den USA eröffnet. Drei Jahrzehnte später war das Freiluftkino auch in Deutschland etabliert – 2020 gab es jedoch nur noch zwölf Lichttheater für deutsche Autofahrer. In Zeiten der Coronapandemie kam der Veranstaltungsort wieder in Mode. D 2020.

WDR, 20.15 Uhr

Pop Utopia

Der Traum von Gerechtigkeit, Teil 1

Die zweiteilige Dokumentation zeichnet ein Porträt visionärer Träume von Menschen im 20. und 21. Jahrhundert. Der erste Teil widmet sich dem Kampf um eine bessere Welt, der sich in Frauenbewegungen, Antirassismusdemonstrationen und Protesten für soziale Gleichberechtigung widerspiegelt (zweiter Teil im Anschluss).

Arte, 21.45 Uhr

Vera Cruz

Mexiko, 1866: Die beiden US-Amerikaner Benjamin Trane und Joe Erin lassen sich vom mexikanischen Kaiser Maximilian anwerben, um die Gräfin Duvarre nach Vera Cruz zu begleiten. Dabei entdecken sie, dass in der Kutsche Gold im Wert von drei Millionen Dollar versteckt ist. USA ’54. Mit Gary Cooper, Burt Lancaster.

BR, 22.45 Uhr

John Lennon: Imagine

Erzählt wird die Geschichte hinter John Lennons 1971 veröffentlichtem Album. Unter anderem anhand des Entstehungsprozesses des gleichnamigen Titelsongs zeigt der Film die Zusammenarbeit von John Lennon und Yoko Ono. Deutsche Erstausstrahlung. USA 1972.

Arte, 23.35 Uhr