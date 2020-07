Jon Nazca/Reuters

Die Feierlichkeiten zu Ehren des Stadtheiligen »San Fermín« im baskischen Pamplona müssen dieses Jahr ohne Stiere stattfinden. Grund ist die andauernde Coronapandemie in Spanien. Das Land ist mit mehr als 250.000 registrierten Infektionen und 28.396 an den Folgen von Covid-19 Gestorbenen besonders schwer von der Infektionswelle betroffen.

Trotzdem wurde auf der Plaza Consistorial am Montag um zwölf Uhr mittags vor einer zuvor festgelegten Anzahl an Zuschauern der Startschuss der diesjährigen »Sanfermines« gegeben. Bei den traditionellen Stierläufen, die vom 7. bis zum 14. Juli um acht Uhr morgens stattfinden, hatten sich in der Vergangenheit Teilnehmer regelmäßig zum Teil schwere Verletzungen zugezogen (siehe Foto von 2019 im Bild). Dabei werden sechs Stiere über 875 Meter durch die Gassen der Altstadt bis in die Stierkampfarena getrieben. (jW)