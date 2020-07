Aber da ist ja noch das Kind

Jörg Carstensen/dpa »Don’t worry, I will be back, ­baby« – Rufus Wainwright

»Daddy, sometimes I want to unfollow the rules!« Dieser Satz, geäußert von der neunjährigen Viva, erschien ihrem Vater so bedeutsam, dass er ihn zum Titel seines neuen Albums machte. Kein Zweifel: Rufus Wainwright ist ein echter »Family man«. Schon immer gewesen – siehe die enge Beziehung zu seiner 2010 gestorbenen Mutter, Folksängerin Kate McGarrigle –, und ist es seit der Geburt seiner Tochter erst recht.

In Kombination mit Wainwrights Äußerung, dass er große Lust habe, mal wieder eine von diesen »guten, altmodischen Platten« zu machen, stand also durchaus Ungutes zu befürchten. Vor allem wenn man bedenkt, dass die letzten Werke des »Gay Messiah« eine Sammlung von Shakespeare-Sonetten, eine Oper über Maria Callas und ein Bizet-Duett mit David Byrne waren. Doch davor wiederum war »Out of the Game« erschienen, eine kongeniale Zusammenarbeit von Wainwright und Mark Ronson: Herrlichster Singer-Songwriterpop, von Ronson vor allzu heftigem Schwelgen im Kitsch bewahrt.

An »Unfollow the Rules« war Ronson nicht beteiligt, aber Wainwrights neuer Produzent Mitchell Froom hat genau verstanden, was dieses Album sein soll: ein Panorama des Wainwrightschen Œuvres, in dem der barocke Pomp von »Want One« ebenso Platz hat wie Chansoneskes und Tongue-in-cheek-Countrypop, ins Bild gesetzt durch eine Fransenjacke auf dem Cover. Wie bitte? Oh ja, »You ain’t big« ist eine lässig dahintrabende Verballhornung der Annahme, dass man es nur geschafft habe, wenn man das Publikum in Wichita, Alabama oder sonstwo begeistert hat.

Wainwright ist stimmlich in bester Form und spannt den Bogen weit, stilistisch wie thematisch: Das swingende »Trouble in Paradise« ist eine Hommage an die Chefin der US-Ausgabe der Vogue Anna Wintour (er plant schon wieder eine Oper, diesmal über die Modebranche), »Damsel in Distress« (verfolgte Unschuld oder Jungfrau in Nöten) huldigt Joni Mitchell und der Laurel-Canyon-Szene, während die Balladen »Romantical Man« und »Peaceful Afternoon« unkaschierte Liebeserklärungen an Wainwrights Gatten sind – in letzterem Stück imaginiert Rufus eine derart liebliche Sterbeszene (»… that your face will be the last I see / on a peaceful afternoon / leaving the living room«), dass man sofort mit den Wainwrights vorm Kamin dahinscheiden möchte. Aber da ist ja noch das Kind, siehe oben, und es wäre doch schade, ausgerechnet jetzt zu gehen, wo Rufus die Freude am Pop wiedergefunden oder überhaupt erst entdeckt hat.

Am Schluss erbittet er sich ein wenig »Alone Time«. Sie sei ihm gegönnt, denn: »Don’t worry, I will be back, ­baby / To get you on the wings of a perfect song.« Was könnte man mehr wollen?