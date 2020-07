Der Verfassungsschutz hat gesprochen

Im am Donnerstag präsentierten Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz für 2019 wird junge Welt, wie in den Jahren zuvor, als »Beobachtungsobjekt« aufgeführt. Dazu schreibt der Inlandsgeheimdienst:

Die kommunistisch ausgerichtete Tageszeitung junge Welt (jW) tritt für die Errichtung einer sozialistischen/kommunistischen Gesellschaft ein. Sie ist das bedeutendste und mit einer wöchentlichen Auflage von 25.600 beziehungsweise 27.900 Exemplaren der Samstagsausgabe das auflagenstärkste Printmedium im Linksex­tremismus. Die Ausgabe zum 1. Mai 2019 umfasste nach Eigenangaben der Organisation 126.000 Exemplare. Zum Selbstverständnis der jW heißt es etwa: »In wenigen Worten lässt sich die Frage, was die junge Welt ist, so beantworten: Sie ist die einzige marxistische Tageszeitung im deutschsprachigen Raum und ergreift als solche klar Partei.« (»Mediadaten-Anzeigenpreisliste« Nr. 28, 1. März 2019, S. 3)

Einzelne Redaktionsmitglieder und einige der Stamm- und Gastautoren sind dem linksextremistischen Spektrum zuzurechnen. Nach Eigenangaben von Redaktion, Verlag und Genossenschaft will die Zeitung nicht nur informieren, sondern auch für Aktionen mobilisieren und den Widerstand formieren. Die jW bekennt sich dabei nicht ausdrücklich zur Gewaltfreiheit. Vielmehr bietet sie immer wieder eine öffentliche Plattform für Personen, die politisch motivierte Straftaten gutheißen.

Die Organisation »Seebrücke« teilte am Donnerstag mit:

Während auf der Videokonferenz der EU-Innenminister am Dienstag Horst Seehofer (Bundesinnenminister, jW) äußerte: »Alle eint das Ziel, dass wir weitere Todesfälle im Mittelmeer verhindern wollen«, wird die zivile Seenotrettung auf dem Mittelmeer durch die Festsetzung der »Sea-Watch« erneut an ihrer Arbeit gehindert. Anja Sportelli von der Seebrücke: »In den letzten Jahren haben wir eine Vielzahl von Maßnahmen europäischer Länder dokumentiert, die gezielt versuchen, die zivile Seenotrettung zu blockieren. Nun werden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Schiffe vorgeschoben. Um weitere Todesfälle zu verhindern, muss die EU jetzt handeln und die Seenotrettung unterstützen.« Julia Solbach von der »Seebrücke« erklärt: »Wir fordern die deutschen Behörden dazu auf, umgehend alles dafür zu tun, dass die ›Sea-Watch 3‹ wieder auslaufen kann. Vor allem dann, wenn das BMI weiterhin mit dem Hashtag #Seenotrettung twittert.«

Der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg ruft zu weiteren Aktionen für die Beschäftigten bei »Galeria Kaufhof-Karstadt« auf:

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft für Freitag zu einer Kundgebung anlässlich der angekündigten Schließung der Karstadt-Sports-Filiale an der Joachimsthaler Straße in Berlin auf. Die Protestkundgebung mit Demozug findet ab 12 Uhr vor dem »Kranzler-Eck« statt. »Verdi kämpft um den Erhalt der Filialen und der Arbeitsplätze bei dem Warenhausunternehmen. Auch die angekündigte Schließung der Karstadt-Sports-Filiale in Ku’damm-Nähe wäre ein herber Schlag für die Kundinnen und Kunden, die Beschäftigten und die umliegenden Einzelhändler«, sagte Erika Ritter, Verdi-Fachbereichsleiterin Handel. Am Dienstag, 14. Juli, findet eine weitere Galeria-Kaufhof-Karstadt-Aktion gegen die Schließung der Filiale im Linden-Center am Prerower Platz in Berlin-Hohenschönhausen statt.