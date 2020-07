Land der Krisendichter des Tages: Brandenburg

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa »Reflexionen zur Zeit« – Landesfahne im Wind

Das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als ­Farce: Mutmaßlich im Gedenken an den Bitterfelder Weg, auf dem in der DDR unter dem Motto »Greif zur Feder, Kumpel« das Laienschriftstellertum vorangetrieben wurde – leider in eine Sackgasse hinein –, sind Brandenburgs Bürger zum Verfassen von Coronatagebüchern angehalten. Eingereicht werden sollen sie beim Büro der Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD). »Die Texte können gerade Erlebtes oder andere Reflexionen zur Zeit enthalten«, erklärte die 1958 in Weimar geborene Musikwissenschaftlerin am Donnerstag. Das »freiheitliche Leben« sei auf eine »nie dagewesene Art eingeschränkt« – »diese außergewöhnliche Zeit« solle festgehalten werden.

Liedtkes Büro ist nicht zu beneiden. Es droht eine Flut von Trivialitäten, Denunziationen und Weltuntergangsszenarien. Aber man sollte das Völkchen der Krisendichter auch nicht unterschätzen. Einzelne könnten sehr wohl in der Lage sein, gesellschaftliche Wirklichkeit anhand geeigneter Vorlagen herauszuarbeiten. Eine wurde neulich im Daimler-Konzern durchgesteckt: »Hallo, Tom, vielen Dank für dein Kommen, setz dich doch bitte. Tom, wir haben dich zum Gespräch gebeten, um dich über die aktuelle Situation zu informieren. Du kennst die bestehenden Herausforderungen und die Zielvorgaben für unser Unternehmen. Auch in meinem Verantwortungsbereich werden wir die Strukturen …« (Beginn eines mustergültigen Kündigungsgesprächs, internes Seminar im April 2020).

Wo und wie die Werke veröffentlicht würden, müsse der Landtag noch entscheiden, teilte seine Präsidentin in schönster Unbestimmtheit mit. Wer da nicht mitmachen will, mag sich gleichwohl an den Verfasser der inoffiziellen Landeshymne, Rainald Grebe, halten. »Schreib alles auf, schreib, warum – im Poesiealbum«, dichtete der einst: »Wir werden so lalalalalalalalaleicht …«