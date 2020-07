IG Metall: Protestaktion bei »Linde Hydraulics«

Aschaffenburg. Die örtliche IG Metall rief die Beschäftigten bei »Linde Hydraulics«, einem Hersteller elektronisch gesteuerter hydraulischer Antriebssysteme, am Donnerstag vormittag zu einer Kundgebung vor dem Werkstor auf. Percy Scheidler, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Aschaffenburg, forderte die Geschäftsführung und Eigentümer gleichentags in einer Stellungnahme auf, bestehende Verträge einzuhalten und zukunftsfähige Geschäftsfelder zu entwickeln, um Arbeitsplätze und Einkommen am bayerischen Untermain zu sichern. (jW)