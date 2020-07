Zuschuss gegen Kinderarmut

imago/snapshot Mit den bisherigen Konzepten werden Kinder in der Armutsfalle bleiben (Berlin, 12.5.2018)

Die soziale Ungleichheit hierzulande wächst. Das müssen Millionen Kinder ausbaden. Bekannt ist das seit langem. Die Bundesregierung hatte deshalb im vergangenen Jahr ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, das Familien »stärken« soll. Bei den Unionsparteien hat die SPD damit einen großen Kompromiss mit kleinen Summen herausgeschlagen, die nur wenigen zugute kommen. Die Kinderarmut indes verringert das nicht. Eine Kindergrundsicherung soll helfen, findet der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Am Mittwoch präsentierte er ein eigenes Konzept, mit dem er über 700.000 Kinder aus dem Hartz-IV-Bezug herausholen will. Zuvor hatten Sozialverbände, Linke, Grüne und – entgegen ihrer Praxis – die SPD dafür plädiert.

Aktuell bekommen alle Eltern, unabhängig vom Vermögen, für die ersten beiden Kinder je 204 Euro, für das dritte Kind 210 Euro, das vierte und alle weiteren Kinder 235 Euro im Monat. Familien im Hartz-IV-Bezug profitieren davon aber nicht. Das Kindergeld wird ihnen als Einkommen von der monatlichen Leistung wieder abgezogen. Besser Verdienende können derweil, anders als Minijobber und Niedriglöhner, zusätzlich den steuerlichen Kinderfreibetrag ausschöpfen, der aktuell bei 5.172 Euro liegt. Auch der Kinderzuschlag von bis zu 185 Euro pro Kind und Monat erreicht sehr viele Arme nicht. Denn vorausgesetzt wird ein Erwerbseinkommen von mindestens 900 Euro für Paarfamilien und 600 Euro für Alleinerziehende.

Der DGB will nun Kindergeld, Zuschläge, Steuerfreibetrag und Hartz-IV-Sätze zusammenfassen. Unabhängig vom Vermögen soll für jedes Kind ein Sockelbetrag von 240 Euro gezahlt werden. Ein weiterer Zuschlag soll sich an Einkommen der Eltern und Alter des Nachwuchses orientieren. Für Kinder unter sechs Jahren läge die Grundsicherung so maximal bei 364 Euro, Jugendliche ab 14 Jahren könnten bis zu 504 Euro im Monat erhalten. »Die Anrechnung von Einkommen setzt erst ein, wenn der Bedarf der Eltern gedeckt ist«, erklärte der DGB. Das Konzept sei so gestaltet, »dass die Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbstätigkeit zu spürbaren Einkommenszuwächsen führt«. Einelternfamilien mit weniger als 1.740 Euro netto und Paarfamilien mit einem Monatsbudget bis zu 2.410 Euro bekämen demnach 269 Euro mehr pro Kind als bisher.

Aktuell lässt die Wirtschaftskrise die Zahl der Hartz-IV-Betroffenen samt Kindern in die Höhe schnellen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) waren im Juni gut drei Millionen Haushalte auf diese Leistung angewiesen, rund 230.000 mehr als noch im März. Die Zahl der betroffenen Kinder wuchs im vergangenen Vierteljahr um etwa 50.000 auf fast zwei Millionen an. Dazu gehören etwa 300.000 unter 15jährige, die keine Leistung vom Jobcenter erhalten. Denn ihr Kindergeld und Unterhalt überschreitet die Höhe des ihnen zustehenden Budgets, der dieses übersteigende Betrag wird sogar bei ihren Eltern abgezogen.

Studien zufolge gilt in Deutschland etwa jedes fünfte Kind als arm, weil seine Eltern über weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens verfügen. Damit trifft es rund drei Millionen Minderjährige – Tendenz steigend. Das »Bündnis Kindergrundsicherung«, ein Zusammenschluss aus Sozialverbänden und Wissenschaftlern, wirbt deshalb schon länger für eine Kindergrundsicherung, die auch Teilhabe und Bildung beinhalten müsse. Im Februar bezifferte das Bündnis diese auf 628 Euro.

Auch die Partei Die Linke will die Jüngsten mit einer Kindergrundsicherung aus der Armutsfalle befreien, wie sie im März in einem Positionspapier verdeutlichte. Die Grünen schlagen seit mehr als einem Jahr eine solche Leistung vor. Das DGB-Konzept orientiert sich eher an dem der SPD von vor einem guten halben Jahr. Die Sozialdemokraten beziffern darin das notwendige monatliche Kinderbudget je nach Alter auf 400 bis 478 Euro. In der Bundesregierung setzt die SPD aber weiterhin mit der CDU und CSU die Hartz-IV-Regeln um. Kindern stehen damit – inklusive Kindergeld und je nach Alter – 250 bis 328 Euro zu.