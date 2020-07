Fall Oury Jalloh: Befragung verweigert

Magdeburg. Eine vereinbarte Befragung von Richtern und Staatsanwälten zur Aufklärung des mutmaßlichen Mordes an Oury Jalloh durch Dessauer Polizeibeamte wird es wohl nicht geben. Die Justizbediensteten seien nicht dazu bereit, sich vor dem Rechtsausschuss befragen zu lassen (siehe jW vom Donnerstag). Das sagten Mitglieder des Gremiums am Donnerstag in Magdeburg am Rande der Landtagssitzung. Das Justizministerium kündigte an zu prüfen, »inwieweit auch pensionierte Beamte verpflichtet werden können, an einer Sitzung des Rechtsausschusses teilzunehmen«, so ein Sprecher des Ministeriums gegenüber der Deutschen Presseagentur. Die Landtagsabgeordnete Henriette Quade (Die Linke) kritisierte das Verhalten der Richter und Staatsanwälte als »frappierend«. (dpa/jW)